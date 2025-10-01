Casación confirmó la prisión perpetua de Jaime Smart por delitos de lesa humanidad La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso del exministro bonaerense durante la última dictadura y dejó firme una de sus siete condenas por crímenes cometidos en el “Circuito Camps”. Por







Casación confirmó la prisión perpetua de Jaime Smart por delitos de lesa humanidad

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una de las condenas a prisión perpetua de Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, por delitos de lesa humanidad.

El tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa y también confirmó las condenas del expolicía Juan Humberto Keller. Las sentencias se refieren al homicidio de Horacio Orué, a la privación ilegal de la libertad y los tormentos contra Raúl Ernesto Aguirre, Marcelina Juani y sus hijos menores, así como al robo de bienes durante operativos de 1978.

Al mando de la cartera de Gobierno de Ibérico Saint Jean, Smart desempeñó un rol estratégico en la cobertura institucional del terrorismo de Estado en la provincia, que concentró más de 250 centros clandestinos de detención y tortura.

Smart acumula siete condenas a prisión perpetua, que aún esperan revisión de la Corte Suprema. La Cámara instó a preservar y digitalizar todo el material probatorio para garantizar su acceso en futuros juicios.

Cómo se produjo el asesinato de Orué El 22 de abril de 1978, un grupo de personas armadas, vestidas de civil, irrumpió en la casa de Rafael Calzada. Durante el operativo asesinaron a Orué y secuestraron a su tía, Marcelina Juani, junto a sus dos primos, Marcelo y Ariel, de 14 y 9 años.

Los familiares fueron trasladados primero a la subcomisaría de Rafael Calzada y luego a la Comisaría de Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires, donde permanecieron detenidos ilegalmente. Durante su cautiverio, estuvieron incomunicados, con manos atadas y ojos vendados, y fueron sometidos a amenazas, malos tratos y torturas.