Imputan a exsuboficial de la Armada por apología del delito e incitación al odio

La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada, Jorge Pablo Cabrera, de 59 años, por apología del delito e incitación a la persecución y al odio. La acusación se desprende de expresiones vertidas en un programa radial en las que Cabrera sostuvo que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, los dichos fueron emitidos en dos programas de FM del Sur 103.7 de Verónica, entre junio y julio pasados. Los fiscales Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira consideraron que no se trató de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de aquellas violencias.

La imputación se apoya en el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que prevé penas de hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.

La fiscalía subrayó que reivindicar al Ford Falcon como “instrumento de justicia” implica desconocer los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes padecieron crímenes de lesa humanidad.

El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa iniciada tras dos denuncias radicadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria.

Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.