Banco Provincia

Rebaja exclusiva del 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio válido solo pagando con Cuenta DNI y en locales adheridos.

El descuento se suma a las promociones de diciembre de la billetera del Banco Provincia.

Continúan vigentes las rebajas en carnicerías, comercios de cercanía, ferias, librerías, gastronomía joven y supermercados. La billetera virtual del Banco Provincia volvió a activar una serie de ofertas fuertes para diciembre, entre estas un recorte exclusivo en farmacias y perfumerías. Este beneficio se suma a los descuentos habituales en supermercados y comercios de cercanía, que permiten aliviar el gasto de fin de año en múltiples rubros. El objetivo es acompañar las compras típicas del mes y facilitar el uso del QR o la Clave DNI como medio de pago cotidiano.

Además del ahorro en locales de higiene y cuidado personal, la aplicación mantiene diversas promociones para distintos perfiles de usuarios, desde ferias bonaerenses hasta beneficios pensados para adolescentes. Todas estas propuestas funcionan dentro del esquema de diciembre 2025, que también incluye ofertas en cadenas de supermercados de la provincia.

Así es el descuento de Cuenta DNI para farmacias y perfumerías en diciembre 2025 Durante todo diciembre, quienes abonen con Cuenta DNI obtienen un recorte del 10% en farmacias y perfumerías adheridas los miércoles y jueves. Esta rebaja se puede utilizar todas las veces que haga falta porque no cuenta con tope de reintegro. Para verificar qué locales participan, hay que consultar los listados publicados en cada establecimiento o dentro de la página de la billetera.

El beneficio no se aplica si el pago se realiza con otros métodos como tarjetas, QR de otras apps o transferencias, y tampoco está disponible para usuarios que mantengan deudas con el Banco Provincia.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 El programa suma otras promociones durante el mes:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20, con tope de $7.000 por persona, alcanzable con consumos de $20.000.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de rebaja el sábado 13 y domingo 14, con un límite de $8.000 por usuario (equivalente a gastos de $26.700).

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $4.000 por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de reducción todos los días, con tope semanal de $6.000 (ticket de $15.000).

Supermercados: descuentos disponibles toda la semana en cadenas adheridas de la provincia.

Universidades bonaerenses: 40% todos los días en comercios internos, con tope de $6.000 semanales.

Librerías: 10% de rebaja los lunes y martes, sin límite de devolución.

Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.