Tenía 60 años y fue uno de los villanos más emblemáticos de la década de los 90'. La triste noticia fue confirmada por su manager.

La noticia de la muerte de Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, sacudió al mundo cinematográfico de Hollywood. El actor fue hallado sin vida en su departamento del Lower East Side, en Nueva York.

Si bien el deceso fue confirmado por su representante y mánager, Gregg Edwards, este optó por no brindar precisiones sobre la causa del fallecimiento. Fue el propio New York Daily News quien dio a conocer la noticia.

De acuerdo con lo que narró Edwards, la situación se descubrió luego de que vecinos se quejaran por música que sonaba de manera ininterrumpida durante más de 24 horas en el departamento del actor.

Ello derivó en una denuncia y una posterior visita de personal médico, donde tristemente se constató su muerte. El representante indicó además que había mantenido contacto con Greene apenas unos días antes, aunque por el momento se investigan las causas del deceso.

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey , Greene se formó como actor en Nueva York, ciudad donde comenzó a construir una carrera marcada por personajes marginales, violentos y psicológicamente complejos. Su físico desgarbado, su mirada opaca y su capacidad para transmitir amenaza sin exceso de palabras lo volvieron una figura recurrente en relatos de crimen y tensión social.

Su consagración llegó a comienzos de los noventa con Clean, Shaven (1993), un film clave del cine independiente estadounidense. Allí interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado del asesinato de una niña, en una actuación extrema, física y emocionalmente exigente, que lo colocó en el radar de la crítica. The New York Times destacó su trabajo por la forma en que lograba retratar la fragilidad y la violencia interna del personaje sin concesiones al sentimentalismo.

En 1994, Peter Greene quedó definitivamente asociado al imaginario del villano cinematográfico gracias a dos papeles que se volvieron icónicos.

En Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, interpretó a Zed, el guardia de seguridad protagonista de una de las secuencias más perturbadoras del film. Ese mismo año encarnó a Dorian Tyrell, el antagonista principal de La Máscara, enfrentándose al personaje de Jim Carrey y demostrando su versatilidad para moverse entre el cine independiente y las grandes producciones de Hollywood.

A partir de allí, su carrera se consolidó dentro del cine policial y de acción. En The Usual Suspects dio vida a Redfoot, el intermediario criminal cuya advertencia desencadena el plan central de la historia. En Training Day interpretó a Jeff, uno de los detectives corruptos que integran la brigada liderada por el personaje de Denzel Washington.