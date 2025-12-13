IR A
IR A

De qué murió Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction hallado sin vida en Nueva York

Tenía 60 años y fue uno de los villanos más emblemáticos de la década de los 90'. La triste noticia fue confirmada por su manager.

Peter Greene murió a los 60 años.

Peter Greene murió a los 60 años.

La noticia de la muerte de Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, sacudió al mundo cinematográfico de Hollywood. El actor fue hallado sin vida en su departamento del Lower East Side, en Nueva York.

La película de ciencia ficción está basada en la aclamada saga del mismo nombre.
Te puede interesar:

La primera imagen de Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Si bien el deceso fue confirmado por su representante y mánager, Gregg Edwards, este optó por no brindar precisiones sobre la causa del fallecimiento. Fue el propio New York Daily News quien dio a conocer la noticia.

De acuerdo con lo que narró Edwards, la situación se descubrió luego de que vecinos se quejaran por música que sonaba de manera ininterrumpida durante más de 24 horas en el departamento del actor.

La máscara
Peter Greene en uno de sus papeles consagratorios

Peter Greene en uno de sus papeles consagratorios

Ello derivó en una denuncia y una posterior visita de personal médico, donde tristemente se constató su muerte. El representante indicó además que había mantenido contacto con Greene apenas unos días antes, aunque por el momento se investigan las causas del deceso.

Quién era Peter Greene, el reconocido actor de La Máscara y Pulp Fiction

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene se formó como actor en Nueva York, ciudad donde comenzó a construir una carrera marcada por personajes marginales, violentos y psicológicamente complejos. Su físico desgarbado, su mirada opaca y su capacidad para transmitir amenaza sin exceso de palabras lo volvieron una figura recurrente en relatos de crimen y tensión social.

Su consagración llegó a comienzos de los noventa con Clean, Shaven (1993), un film clave del cine independiente estadounidense. Allí interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado del asesinato de una niña, en una actuación extrema, física y emocionalmente exigente, que lo colocó en el radar de la crítica. The New York Times destacó su trabajo por la forma en que lograba retratar la fragilidad y la violencia interna del personaje sin concesiones al sentimentalismo.

En 1994, Peter Greene quedó definitivamente asociado al imaginario del villano cinematográfico gracias a dos papeles que se volvieron icónicos.

En Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, interpretó a Zed, el guardia de seguridad protagonista de una de las secuencias más perturbadoras del film. Ese mismo año encarnó a Dorian Tyrell, el antagonista principal de La Máscara, enfrentándose al personaje de Jim Carrey y demostrando su versatilidad para moverse entre el cine independiente y las grandes producciones de Hollywood.

A partir de allí, su carrera se consolidó dentro del cine policial y de acción. En The Usual Suspects dio vida a Redfoot, el intermediario criminal cuya advertencia desencadena el plan central de la historia. En Training Day interpretó a Jeff, uno de los detectives corruptos que integran la brigada liderada por el personaje de Denzel Washington.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Ana Corina Sosa advirtió sobre los riesgos que afronta su madre en caso de querer volver a Venezuela.

"Sé que mi mamá corre peligro": el inquietante mensaje de la hija de María Corina Machado

Hace 11 minutos
Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Hace 30 minutos
El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Hace 43 minutos
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Hace 45 minutos
Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions.

Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende

Hace 47 minutos