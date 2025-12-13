El actor fue encontrado sin vida en su departamento del Lower East Side, en Nueva York. Se consagró como una de las máximas estrellas de los años 90.

Peter Greene, actor reconocido por encarnar a personajes de Pulp Fiction y La Máscara en los años 90', fue hallado sin vida a los 60 años . Lo encontraron en su departamento del Lower East Side, en la ciudad de Nueva York.

Si bien la noticia fue confirmada por su representante y mánager, Gregg Edwards, optó por no brindar precisiones sobre la causa del fallecimiento. El caso tomó estado público luego de que el diario New York Daily News informara sobre el hallazgo.

Según relató Edwards, la situación se descubrió luego de que vecinos alertaran por música que sonaba de manera ininterrumpida durante más de 24 horas en el departamento del actor. Tras una visita médica al lugar, se constató su muerte. El representante indicó además que había mantenido contacto con Greene apenas unos días antes.

“Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, expresó Edwards enuna conversación telefónica. Y añadió: “También tenía un lado amable que la mayoría no conocía y un corazón enorme”.

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey. Comenzó su carrera actoral a los 20 años, ya instalado en Nueva York, y se consolidó como un actor de reparto imprescindible para roles de carácter, según detalla su biografía en IMDb.

En 1994 interpretó a dos antagonistas que marcaron una época: Zed, el guardia de seguridad en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal enemigo del personaje de Jim Carrey en La Máscara. Ambos papeles lo consolidaron como uno de los rostros más reconocibles del villano cinematográfico de los noventa.

Sin embargo, uno de sus trabajos más destacados fue en Clean, Shaven (1993), donde dio vida a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en una interpretación exigente desde lo físico y lo emocional. La crítica especializada elogió su desempeño: The New York Times destacó que Greene convirtió a su personaje en “alguien convincentemente angustiado y volátil”.

También dejó su marca en títulos clave del cine policial y de acción. En The Usual Suspects interpretó a Redfoot, el intermediario que pone en marcha el plan criminal que estructura la historia. En Training Day encarnó al detective Jeff, integrante de la brigada corrupta liderada por el personaje de Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas del film, su personaje acepta recibir un disparo con chaleco antibalas para simular un tiroteo y pronuncia la icónica frase: “Bésame, cariño”.

Durante las décadas de 2000 y 2010, Greene continuó trabajando en la industria cinematográfica, aunque con menor exposición mediática. Participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, especialmente dentro del cine independiente y el género policial, manteniendo su impronta de personajes duros y moralmente ambiguos.