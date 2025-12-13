Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?
Las entidades financieras ofrecen rendimientos muy distintos tras la eliminación de la tasa mínima obligatoria, lo que vuelve clave comparar antes de invertir.
Bancos como CMF y Voii lideran con TNA del 44%, mientras que las entidades tradicionales muestran tasas más moderadas, con diferencias de hasta $70.000 en un mes.
Con una inversión de referencia, se detallan cuánto se gana en 30 días según cada banco y cómo queda la rentabilidad frente al aumento de precios proyectado.
La tasa efectiva mensual promedio del sistema supera la inflación esperada, aunque especialistas recomiendan reinvertir cada mes para maximizar el rendimiento.
Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025? Con el regreso de ciertas restricciones cambiarias y el pago de sueldos de fin de año, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas
En diciembre 2025, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran diferencias importantes, lo que permite comparar rendimientos y elegir la mejor opción según cada perfil de inversor.
Desde la eliminación de la tasa mínima garantizada por parte del Banco Central, cada banco define libremente cuánto paga por un depósito a 30 días. Esto abrió una fuerte competencia entre entidades tradicionales y digitales, especialmente en un contexto donde la inflación proyectada se desacelera y la política monetaria continúa en la etapa de “emisión cero”. Para quienes buscan una inversión simple, segura y sin riesgo cambiario, el plazo fijo vuelve a ofrecer rendimientos reales positivos en varias entidades financieras.
Cuánto ganas por depositar $1.550.000 en un plazo fijo según el banco
Tomando como referencia los bancos que actualmente lideran las tasas:
Bancos con las tasas más altas (TNA 44%)
Banco CMF y Banco Voii encabezan el ranking con una TNA del 44%, equivalente a una tasa efectiva mensual (TEM) del 3,667%.
Si depositás $1.550.000, al cabo de 30 días cobrás aproximadamente:
→ Monto final: $1.606.868
→ Ganancia en 30 días: $56.868
Bancos tradicionales con tasas altas
Banco Macro – TNA 38%
TEM aproximada: 3,17%
Monto final: $1.599.135
Ganancia: $49.135
Banco Nación – TNA 37,5%
TEM: 3,125%
Monto final: $1.598.437
Ganancia: $48.437
Banco Provincia / Banco Ciudad / Patagonia – TNA 34%
TEM estimada: 2,83%
Monto final: $1.593.865
Ganancia: $43.865
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Según las estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), la inflación proyectada para diciembre ronda el 2,3%.
En comparación:
La tasa promedio del sistema (3,12% mensual) le gana a la inflación.
Las tasas más altas (3,667%) ofrecen un rendimiento real positivo superior a un punto porcentual.
Incluso los bancos más conservadores (2,8%) logran mantener el poder adquisitivo en el corto plazo.
Los economistas recomiendan reinvertir mes a mes tanto el capital inicial como los intereses para maximizar el rendimiento real.
Conclusión: ¿conviene un plazo fijo en diciembre 2025?
Sí, especialmente en bancos que ofrecen TNA del 44% o superiores. Para un depósito de $1.550.000, la ganancia mensual puede superar los $56.000, ubicándose por encima de la inflación esperada.
En un contexto de mayor estabilidad y menor volatilidad cambiaria, los plazos fijos siguen siendo una herramienta simple y eficiente para ahorristas conservadores.