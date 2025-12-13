13 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas de los principales bancos vuelven a posicionar a las inversiones a plazo como una opción rentable para el último mes del año.

  • Las entidades financieras ofrecen rendimientos muy distintos tras la eliminación de la tasa mínima obligatoria, lo que vuelve clave comparar antes de invertir.
  • Bancos como CMF y Voii lideran con TNA del 44%, mientras que las entidades tradicionales muestran tasas más moderadas, con diferencias de hasta $70.000 en un mes.
  • Con una inversión de referencia, se detallan cuánto se gana en 30 días según cada banco y cómo queda la rentabilidad frente al aumento de precios proyectado.
  • La tasa efectiva mensual promedio del sistema supera la inflación esperada, aunque especialistas recomiendan reinvertir cada mes para maximizar el rendimiento.

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025? Con el regreso de ciertas restricciones cambiarias y el pago de sueldos de fin de año, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas

En diciembre 2025, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran diferencias importantes, lo que permite comparar rendimientos y elegir la mejor opción según cada perfil de inversor.

Desde la eliminación de la tasa mínima garantizada por parte del Banco Central, cada banco define libremente cuánto paga por un depósito a 30 días. Esto abrió una fuerte competencia entre entidades tradicionales y digitales, especialmente en un contexto donde la inflación proyectada se desacelera y la política monetaria continúa en la etapa de “emisión cero”. Para quienes buscan una inversión simple, segura y sin riesgo cambiario, el plazo fijo vuelve a ofrecer rendimientos reales positivos en varias entidades financieras.

Cuánto ganas por depositar $1.550.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia los bancos que actualmente lideran las tasas:

  • Bancos con las tasas más altas (TNA 44%)
  • Banco CMF y Banco Voii encabezan el ranking con una TNA del 44%, equivalente a una tasa efectiva mensual (TEM) del 3,667%.
  • Si depositás $1.550.000, al cabo de 30 días cobrás aproximadamente:

→ Monto final: $1.606.868

→ Ganancia en 30 días: $56.868

Bancos tradicionales con tasas altas

Banco Macro – TNA 38%

  • TEM aproximada: 3,17%
  • Monto final: $1.599.135
  • Ganancia: $49.135

Banco Nación – TNA 37,5%

  • TEM: 3,125%
  • Monto final: $1.598.437
  • Ganancia: $48.437

Banco Provincia / Banco Ciudad / Patagonia – TNA 34%

  • TEM estimada: 2,83%
  • Monto final: $1.593.865
  • Ganancia: $43.865
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Según las estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), la inflación proyectada para diciembre ronda el 2,3%.

En comparación:

  • La tasa promedio del sistema (3,12% mensual) le gana a la inflación.
  • Las tasas más altas (3,667%) ofrecen un rendimiento real positivo superior a un punto porcentual.
  • Incluso los bancos más conservadores (2,8%) logran mantener el poder adquisitivo en el corto plazo.

Los economistas recomiendan reinvertir mes a mes tanto el capital inicial como los intereses para maximizar el rendimiento real.

Conclusión: ¿conviene un plazo fijo en diciembre 2025?

Sí, especialmente en bancos que ofrecen TNA del 44% o superiores. Para un depósito de $1.550.000, la ganancia mensual puede superar los $56.000, ubicándose por encima de la inflación esperada.

En un contexto de mayor estabilidad y menor volatilidad cambiaria, los plazos fijos siguen siendo una herramienta simple y eficiente para ahorristas conservadores.

