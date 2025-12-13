Las tasas de los principales bancos vuelven a posicionar a las inversiones a plazo como una opción rentable para el último mes del año.

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025? Con el regreso de ciertas restricciones cambiarias y el pago de sueldos de fin de año, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas

En diciembre 2025, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran diferencias importantes, lo que permite comparar rendimientos y elegir la mejor opción según cada perfil de inversor.

Desde la eliminación de la tasa mínima garantizada por parte del Banco Central, cada banco define libremente cuánto paga por un depósito a 30 días. Esto abrió una fuerte competencia entre entidades tradicionales y digitales, especialmente en un contexto donde la inflación proyectada se desacelera y la política monetaria continúa en la etapa de “emisión cero”. Para quienes buscan una inversión simple, segura y sin riesgo cambiario, el plazo fijo vuelve a ofrecer rendimientos reales positivos en varias entidades financieras.

Tomando como referencia los bancos que actualmente lideran las tasas:

→ Ganancia en 30 días: $56.868

Bancos tradicionales con tasas altas

Banco Macro – TNA 38%

TEM aproximada: 3,17%

Monto final: $1.599.135

Ganancia: $49.135

Banco Nación – TNA 37,5%

TEM: 3,125%

Monto final: $1.598.437

Ganancia: $48.437

Banco Provincia / Banco Ciudad / Patagonia – TNA 34%

TEM estimada: 2,83%

Monto final: $1.593.865

Ganancia: $43.865

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Según las estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), la inflación proyectada para diciembre ronda el 2,3%.

En comparación:

La tasa promedio del sistema (3,12% mensual) le gana a la inflación.

Las tasas más altas (3,667%) ofrecen un rendimiento real positivo superior a un punto porcentual.

Incluso los bancos más conservadores (2,8%) logran mantener el poder adquisitivo en el corto plazo.

Los economistas recomiendan reinvertir mes a mes tanto el capital inicial como los intereses para maximizar el rendimiento real.

Conclusión: ¿conviene un plazo fijo en diciembre 2025?

Sí, especialmente en bancos que ofrecen TNA del 44% o superiores. Para un depósito de $1.550.000, la ganancia mensual puede superar los $56.000, ubicándose por encima de la inflación esperada.

En un contexto de mayor estabilidad y menor volatilidad cambiaria, los plazos fijos siguen siendo una herramienta simple y eficiente para ahorristas conservadores.