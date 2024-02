Gustavo Sáenz le pidió a Javier Milei dejar de lado "los odios y rencores" y mirar "hacia adelante"

“Sr Presidente, usted definió en varias oportunidades su posición y fue acompañado por la mayoría de los argentinos “basado en el principio de no agresión”. Hoy más que nunca el pueblo argentino exige de sus gobernantes grandeza, humildad y respeto”, refirió Sáenz en su perfil de la red social.

Luego le pidió al Presidente que “dejemos de lado los odios y rencores y miremos hacia adelante”. “Encontremos juntos las herramientas necesarias para que usted y nosotros podamos gobernar en tiempos tan difíciles. Que Dios nos ayude ¡La Patria somos todos!”, agregó.

Las palabras del mandatario provincial se suman al repudio generalizado por parte de distintos vicegobernadores que este sábado emitieron un comunicado en respaldo a Chubut y el gobernador Ignacio Torres, en medio del conflicto por el recorte de Milei a las provincias sobre los recurso coparticipables y la amenaza provincial de cortar el suministro de gas y petróleo a Nación.

Elisa Carrió advirtió que Javier Milei busca "generar el caos para abolir el Estado

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, advirtió este sábado que el presidente Javier Milei quiere "generar el caos" para "abolir el Estado". Además, consideró que el jefe de Estado "va en contra la Constitución porque no cree en ella" y señaló que, en ese sentido, "no mintió" durante la campaña, al presentarse como un "anarco capitalista".

"Él no mintió porque se define como un anarco capitalista. Es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio", dijo Carrió a radio Mitre.