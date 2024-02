Elisa Carrió advirtió que Javier Milei busca "generar el caos para abolir el Estado"

La líder de la Coalición Cívica aseguró que el Presidente "no cree" en la Constitución, aunque reconoció que "no mintió" durante la campaña al presentarse como un "anarco capitalista".

La líder de la Coalición Cívica (CC) , Elisa Carrió, advirtió este sábado que el presidente Javier Milei quiere "generar el caos" para "abolir el Estado" . Además, consideró que el jefe de Estado "va en contra la Constitución porque no cree en ella" y señaló que, en ese sentido, "no mintió" durante la campaña, al presentarse como un "anarco capitalista".

"Él no mintió porque se define como un anarco capitalista. Es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio", dijo Carrió a radio Mitre.