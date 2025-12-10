El video de Javier Milei en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025 El Presidente, acompañado de su hermana, Karina Milei, participa de los actos en Oslo junto con sus pares de Ecuador, Paraguay y Panamá. Por + Seguir en







Javier Milei está sentado junto a Karina Milei. Redes sociales

El presidente Javier Milei se encuentra presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo, quien es la opositora el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, junto con su hermana Karina Milei.

Al llegar, saludó al dirigente venezolano y excandidato Edmundo González Urrutia, quien también está presente en el evento. El mandatario tendrá encuentros con el rey de Noruega y el primer ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1998722254343930082&partner=&hide_thread=false Javier y Karina Milei llegaron a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Xf94vSV2TN — Corta (@somoscorta) December 10, 2025 Al comienzo de la misma, el titular del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó la figura de Machado como símbolo de la democracia venezolana y reconoció su capacidad para liderar movimientos políticos y organizaciones civiles para restablecer la democracia en el país.

Luego de recibir el premio, Ana Corina Sosa, brindó un discurso donde agradeció "la infinita gratitud — de parte de mi familia y de todo un país — al Comité Nobel Noruego": "Gracias a ustedes, la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".