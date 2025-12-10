10 de diciembre de 2025 Inicio
El video de Javier Milei en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025

El Presidente, acompañado de su hermana, Karina Milei, participa de los actos en Oslo junto con sus pares de Ecuador, Paraguay y Panamá.

Javier Milei está sentado junto a Karina Milei.

Milei cumple dos años como presidente: las principales cifras del ajuste a trabajadores y jubilados

El presidente Javier Milei se encuentra presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo, quien es la opositora el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, junto con su hermana Karina Milei.

Al llegar, saludó al dirigente venezolano y excandidato Edmundo González Urrutia, quien también está presente en el evento. El mandatario tendrá encuentros con el rey de Noruega y el primer ministro.

Al comienzo de la misma, el titular del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó la figura de Machado como símbolo de la democracia venezolana y reconoció su capacidad para liderar movimientos políticos y organizaciones civiles para restablecer la democracia en el país.

Luego de recibir el premio, Ana Corina Sosa, brindó un discurso donde agradeció "la infinita gratitud — de parte de mi familia y de todo un país — al Comité Nobel Noruego": "Gracias a ustedes, la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Pero aunque no ha podido estar aquí para participar en esta solemne ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y es por eso que, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en la clandestinidad", resaltó.

