10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El 60% de los argentinos utiliza IA en su vida cotidiana, pero dos tercios de las empresas no la incorpora

Los datos surgen de un informe del Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025. El 34% teme que su empresa quede obsoleta o enfrente serias dudas de continuidad sin la incorporación tecnológica.

Por
Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

Un nuevo informe revela una marcada brecha entre el uso personal de la Inteligencia Artificial (IA) y su adopción en el sector corporativo argentino. Según el Monitor Nacional de IA 2025, el 60% de los argentinos ya utiliza herramientas de IA en su vida cotidiana, y la mayoría de estos usuarios percibe un aumento significativo en su productividad personal.

El oso con IA dejó de venderse después de varias denuncias.
Te puede interesar:

Adiós a la IA: polémica por un peluche inteligente que tenía charlas fuera de lugar con menores

En contraste, la transformación digital en las empresas muestra una notable lentitud. Solo el 43% de los empleados afirma que su organización emplea IA, y apenas un 6% señala que la implementación es amplia. El informe indica que más de dos tercios de las organizaciones nunca intentó implementar IA o abandonó los proyectos antes de su consolidación, lo que subraya obstáculos estructurales y culturales.

Entre las empresas que reportaron intentos fallidos, las principales barreras citadas incluyen la mala integración con sistemas existentes (24%), la falta de resultados esperados (20%) y la alta complejidad técnica (16%). Además, una de cada cinco organizaciones admite no saber cómo integrar la tecnología a sus procesos internos.

La percepción de riesgo es dispar. Mientras que casi la mitad de los encuestados cree que su organización podrá seguir existiendo sin IA durante los próximos cinco años, un significativo 34% teme que su empresa quede obsoleta o enfrente serias dudas de continuidad sin la incorporación tecnológica. Este temor es más agudo en sectores intensivos en conocimiento, como marketing y servicios profesionales.

El estudio también resalta que el "dolor" operativo de las empresas argentinas sigue siendo "analógico": la principal preocupación es la persistencia de procesos manuales que consumen tiempo y la falta de innovación. La ausencia de liderazgo claro es clave; solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

En cuanto a la gestión interna, solo el 31% de las organizaciones cuenta con un área formal de innovación o transformación digital, y menos de una décima parte dispone de un presupuesto dedicado. Además, la medición del impacto es limitada: el 44% de los directivos reconoce no medir ningún Indicador Clave de Rendimiento (KPI) específico de la adopción de IA.

A nivel regional, la Ciudad de Buenos Aires busca consolidarse como un centro de innovación tecnológica. El informe señala que el 64% de los residentes porteños apoya este objetivo, y un 48% manifiesta interés en acceder a capacitaciones gratuitas sobre IA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Gustavo Suarez, quién mató a su hijo y se suicidó, con su exmujer Daiana García en 2022.

El hombre que mató a su hijo y se quitó la vida tenía denuncias previas de su exmujer

El acusado circulaba en una camioneta en una ruta.

Santa Fe: detuvieron a un hombre que trasladaba droga junto a su hija de 4 años

Santa Teresita, destino de La Costa Atlántica.

Verano 2026: cuánto cuesta ir una semana a la Costa Atlántica en familia

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

El hecho ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Oliva.

Frenan un viaje de egresados por choferes alcoholizados: sus reemplazantes también dieron positivo el test

Rating Cero

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador correntino se llevó más de $4.000 millones en el sorteo de La Segunda

Hace 6 minutos
María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

Hace 18 minutos
Dylan es el cómplice que manejaba la moto en el crimen de San Justo.

Cayó el segundo motochorro por el crimen de una pasajera en San Justo: se resistió a los mordiscones

Hace 52 minutos
Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

El 60% de los argentinos utiliza IA en su vida cotidiana, pero dos tercios de las empresas no la incorpora

Hace 1 hora
El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Hace 1 hora