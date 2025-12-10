El 60% de los argentinos utiliza IA en su vida cotidiana, pero dos tercios de las empresas no la incorpora Los datos surgen de un informe del Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025. El 34% teme que su empresa quede obsoleta o enfrente serias dudas de continuidad sin la incorporación tecnológica. Por + Seguir en







Solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

Un nuevo informe revela una marcada brecha entre el uso personal de la Inteligencia Artificial (IA) y su adopción en el sector corporativo argentino. Según el Monitor Nacional de IA 2025, el 60% de los argentinos ya utiliza herramientas de IA en su vida cotidiana, y la mayoría de estos usuarios percibe un aumento significativo en su productividad personal.

En contraste, la transformación digital en las empresas muestra una notable lentitud. Solo el 43% de los empleados afirma que su organización emplea IA, y apenas un 6% señala que la implementación es amplia. El informe indica que más de dos tercios de las organizaciones nunca intentó implementar IA o abandonó los proyectos antes de su consolidación, lo que subraya obstáculos estructurales y culturales.

Entre las empresas que reportaron intentos fallidos, las principales barreras citadas incluyen la mala integración con sistemas existentes (24%), la falta de resultados esperados (20%) y la alta complejidad técnica (16%). Además, una de cada cinco organizaciones admite no saber cómo integrar la tecnología a sus procesos internos.

La percepción de riesgo es dispar. Mientras que casi la mitad de los encuestados cree que su organización podrá seguir existiendo sin IA durante los próximos cinco años, un significativo 34% teme que su empresa quede obsoleta o enfrente serias dudas de continuidad sin la incorporación tecnológica. Este temor es más agudo en sectores intensivos en conocimiento, como marketing y servicios profesionales.

El estudio también resalta que el "dolor" operativo de las empresas argentinas sigue siendo "analógico": la principal preocupación es la persistencia de procesos manuales que consumen tiempo y la falta de innovación. La ausencia de liderazgo claro es clave; solo el 8% de los trabajadores afirma que la IA es un tema prioritario en la agenda directiva de su empresa.

En cuanto a la gestión interna, solo el 31% de las organizaciones cuenta con un área formal de innovación o transformación digital, y menos de una décima parte dispone de un presupuesto dedicado. Además, la medición del impacto es limitada: el 44% de los directivos reconoce no medir ningún Indicador Clave de Rendimiento (KPI) específico de la adopción de IA. A nivel regional, la Ciudad de Buenos Aires busca consolidarse como un centro de innovación tecnológica. El informe señala que el 64% de los residentes porteños apoya este objetivo, y un 48% manifiesta interés en acceder a capacitaciones gratuitas sobre IA.