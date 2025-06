Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner: "En prisión no debe recibir todos los números"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , rechazó los cuestionamientos de la expresidenta Cristina Kirchner a las políticas económicas del Gobierno y advirtió que "seguramente, en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina".

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos cargó contra la visión de Cristina sobre las medidas económicas de la administración de La Libertad Avanza, mientras la expresidenta cumple la prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad: "Seguramente, en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números o quién se los manda. No creo que sea así".