25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la "catástrofe social" que generan sus políticas

La exmandataria utilizó las redes sociales para cuestionar las políticas del Gobierno y denunciar las consecuencias generadas por el ajuste.

Por
Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la "catástrofe social" que generan sus políticas

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei al asegurar que sus políticas están generando una "catástrofe social" en el país. Lo hizo a través de un posteo en redes sociales tras mantener un encuentro en San José 1111 con David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, titular de la CTERA.

Se trata de la peor medición desde 2015.
Te puede interesar:

Índice de Percepción de la Corrupción: Argentina tuvo su peor registro desde 2015

“Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”, contó la exmandataria sobre el encuentro ocurrido el domingo en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

En ese marco, no evitó apuntar contra la actual administración: “Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país. ”, agregó.

image

El viernes pasado la dos veces presidenta había realizado una durísima sobre los audios de Diego Spagnuolo que revelarían un entramado de corrupción en ANDIS.

En una extenso escrito, la exmandataria señaló que “las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave en términos de responsabilidad penal”.

Para Cristina, el escándalo estalló cuando trascendieron audios de Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde relataba haber informado personalmente al Presidente sobre los retornos ilegales vinculados a las droguerías proveedoras.

“Ni siquiera te van a poder aplicar la ‘doctrina Vialidad’, porque vos Milei ¡sí que sabías!”, disparó Cristina, en alusión al argumento judicial que la condenó en la causa por la obra pública en Santa Cruz. En el mismo mensaje, mencionó al empresario Jonathan Kovalivker, vinculado a la droguería La Suizo Argentino S.A. y cercano a Mauricio Macri, como parte del circuito señalado por Spagnuolo, y remató cuestionando al Poder Judicial: “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

play

Crece el impacto del escándalo de las coimas en redes sociales y preocupa al Gobierno

Milei volvió a criticar a los orcos del Congreso.

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de "querer hacer daño" antes de las elecciones

Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Javier Milei reaparece en público tras el ruido de las denuncias de coimas que salpica a su hermana Karina.

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.

Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

Rating Cero

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

últimas noticias

Victoria Villarruel y Guillermo Francos.

Francos tuvo que salir a desmentir que Victoria Villarruel acercó a Diego Spagnuolo a LLA

Hace 18 minutos
Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

Hace 47 minutos
Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

Hace 1 hora
Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

Hace 1 hora
play

Crece el impacto del escándalo de las coimas en redes sociales y preocupa al Gobierno

Hace 1 hora