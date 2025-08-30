La impresionante transformación de Tino, el hijo de Ricky Martin: se ve igual a su padre Valentino sorprendió en Instagram al mostrar un cambio de look acompañado por el resultado de sus entrenamientos, resaltando una imagen mucho más madura.







El parecido de Valentino con Ricky Martin sorprendió tras mostrar su nueva imagen en redes sociales. Redes Sociales

El paso del tiempo se hace evidente en la familia de Ricky Martin, especialmente en sus mellizos Valentino y Matteo, quienes acaban de cumplir 17 años. De ambos, es Valentino, conocido como ‘Tino’, quien suele compartir con más frecuencia aspectos de su vida personal. Sus publicaciones han llamado la atención por la madurez que refleja en su imagen, un detalle que muchos relacionan con el parecido innegable hacia su padre.

En los últimos días, Tino sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio físico y estético que dejó en claro su evolución. A través de sus historias de Instagram, publicó una selfie frente al espejo en la que dejó ver los resultados de sus rutinas de entrenamiento, posando con el torso descubierto y evidenciando sus músculos tonificados. La fotografía también mostró un nuevo estilo de cabello tipo french crop, que le otorgó un aire renovado y resaltó aún más sus facciones.

El parecido con el cantante no solo se percibe en los rasgos, sino también en la disciplina. En varias ocasiones, Tino había publicado fotos de sus progresos físicos, inspirados en el ejemplo de su padre. En mayo, Ricky mostró su trabajada figura en redes y, casi de inmediato, Valentino replicó la idea con su propia imagen, confirmando que comparte con él algo más que genes: el compromiso con el entrenamiento.

Hijo Ricky Martin El hijo de Ricky Martin sorprendió al lucir un físico trabajado y un look inspirado en tendencias actuales. @tino_mart1n Ricky Martin será el primer artista en obtener el premio ‘Latin Icon Award’ Mientras sus hijos llaman la atención en redes sociales, Ricky Martin vive un momento trascendental en su carrera. El próximo 7 de septiembre se convertirá en el primer artista en recibir el premio ‘Latin Icon Award’ durante la gala de los MTV Video Music Awards, un reconocimiento creado para destacar la importancia de la música latina en la industria global.

El galardón, que debuta este año, coincide con los 35 años del lanzamiento de su primer disco y busca homenajear una trayectoria que ha traspasado fronteras con éxitos que marcaron generaciones. La entrega no solo celebrará la vigencia del puertorriqueño, sino también su rol como referente cultural.

ricky martin. Ricky Martin celebra 35 años de trayectoria con un homenaje que resaltará la influencia de la música latina. Como parte de la ceremonia, Ricky Martin ofrecerá una actuación especial en la que se espera un repaso por algunos de sus himnos más emblemáticos, reafirmando su estatus como uno de los artistas latinos más influyentes del mundo.