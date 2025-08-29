Escándalo de las coimas: allanamientos en todas las oficinas de la Agencia de Discapacidad La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante una serie de procedimientos en busca de documentación fundamental, que permita detectar las irregularidades expuestas por el exfuncionario Diego Spagnuolo. Además, también solicitan información en la droguería Suizo Argentina. Por







La sede del organismo. Agencia NA

La investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos de parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo avances significativos: este viernes se realizaron una serie de allanamientos en las sedes del organismo que lideraba Diego Spagnuolo.

"Allanamientos conjuntos en todas las sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina. Están buscando documentación, solicitada por el Juzgado", explicó el periodista Diego Lewen desde el móvil de C5N en el centro porteño.

Desde el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen a 1.400, el comunicador describió el procedimiento que se llevó adelante minutos después de las 11.30: "Más de cinco efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron a la sede central de ANDIS. Están leyendo un acta a un responsable del organismo".

Por lo pronto, en las últimas horas hubo novedades importantes en la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario por decisión del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En primer lugar, la Justicia federal levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario de Spagnuolo, quien luego se presentó y designó como abogado a Ignacio Rada Schultze.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei spagnuolo milei karina Karina y Javier Milei con Spagnuolo. Salieron a la luz nuevos audios en los que Diego Spagnuolo menciona "choreos" y su vinculación con la hermana del presidente Javier Milei. Argenzuela accedió a un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mi este fardo".

En tal sentido, se adelantaba a cualquier desenlace complejo: "O sea, llega a haber algún quilombo y a mi no me cuidan... Yo esto se lo dije al Presidente, tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate, pero a la primera que se van a llevar puesta es a Karina". Este nuevo mensaje deja en evidencia que existía una advertencia por parte de Spagnuolo al Presidente sobre la situación. "Yo no los jodo más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito o que el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo está todo prolijito, que es lo que a mi me importa", agrega este nuevo audio.