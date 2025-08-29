30 de agosto de 2025 Inicio
Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

Los rectores universitarios de todo el país votaron por una movilización masiva, en caso de que el Presidente vete la norma aprobada por el Congreso.

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.

Los recortes universitarios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) votaron que si el presidente Javier Milei veta la Ley de Financiamiento tal como lo anunció, habrá una nueva marcha federal.

Las autoridades de las altas casas de estudio se reunieron este viernes en Rosario, en el 94° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN realizada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La decisión fue apoyada por 70 de los 74 miembros del Consejo, quienes analizaron la situación extrema que viven las instituciones, y ante la nula expectativa de que el mandatario promulgue la norma sancionada en el Congreso,

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa,. destacó: "Con la expectativa de que, lamentablemente, porque lo expresó el Poder Ejecutivo de que nuevamente lo va a vetar sin pensar que esta ley está reemplazando esas dos leyes de presupuestos que no tuvimos, nos estamos organizando para el día que (el Congreso) tenga que tratarlo nuevamente y esperar que esta vez con los dos tercios sea rechazado ese veto".

Marchas universitarias en rechazo al ajuste de Milei

El paasado 2 de octubre se realizó una movilización en defensa de la universidad pública y en reclamo de mejoras en los salarios de los docentes de educación superior. La convocatoria central fue en la Plaza del Congreso. Además, hubo manifestaciones en distintos puntos del país.

Se trató de la segunda marcha universitaria federal desde que el líder de La Libertad Avanza asumió su mandato. La primera se realizó el 23 de abril.

