El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

El look con el que Fulop brilló en las redes. Redes sociales

Catherine Fulop es una de las personalidades más respetadas y queridas del mundo del espectáculo. Con el carisma y autenticidad que la caracteriza, cosechó millones de seguidores en sus redes sociales. Allí se mantiene activa y cercana al público que la sigue, que le muestra el cariño en cada publicación.

Pero en esta ocasión, unas fotos de la actriz y modelo fueron furor por que mostró su último look, que usó para asistir a un desfile de una reconocida marca de ropa. En las imágenes se la puede ver con un look total black, con un top escotado y un pantalón wide leg a tono, con el cual brilló en la pasarela.

catherine fulop Más allá de ser una actriz de renombre, Fulop demostró a sus 60 años el compromiso que tiene con la salud y el bienestar físico. Asimismo, ella alienta a sus seguidores a mantenerse saludables y en buen estado, e incluso se animó a compartir secretos en el último tiempo sobre su rutina.

Catherine Fulop reveló los secretos para mostrarse fit Hace dos años, en una entrevista con TN, Fulop reveló sus trucos que la mantienen fit a su edad: “Elegir más de lo bueno y menos de lo malo. Es un esfuerzo constante de disciplina que tiene que ver con la voluntad y la actitud.” Por otra parte, la actriz explicó que la base de una silueta ideal se rige bajo tres pilares fundamentales: buena alimentación, actividad física y espiritualidad.

Si bien considera que entrenar tres veces a la semana es un buen número, ella lo hace cinco o seis veces. En su rutina, combina ejercicios de peso con una parte aeróbica. En cuanto a su alimentación, la actriz come de todo en porciones medidas, aunque elige evitar las harinas y el azúcar

catherine fulop 2 Luego, para consumir en grandes porciones están las verduras y frutas, variadas y abundantes a lo largo del día, y jugos detox o batidos “verdes” para desintoxicar el cuerpo. Además, doce horas de ayuno entre la cena y el desayuno, para colaborar en la desintoxicación del cuerpo también.