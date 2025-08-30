IR A
IR A

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

La venezolana fue furor en redes sociales luego de compartir su vestimenta a sus seguidores en su última publicación.

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El look con el que Fulop brilló en las redes.

Redes sociales

Catherine Fulop es una de las personalidades más respetadas y queridas del mundo del espectáculo. Con el carisma y autenticidad que la caracteriza, cosechó millones de seguidores en sus redes sociales. Allí se mantiene activa y cercana al público que la sigue, que le muestra el cariño en cada publicación.

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.
Te puede interesar:

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Pero en esta ocasión, unas fotos de la actriz y modelo fueron furor por que mostró su último look, que usó para asistir a un desfile de una reconocida marca de ropa. En las imágenes se la puede ver con un look total black, con un top escotado y un pantalón wide leg a tono, con el cual brilló en la pasarela.

catherine fulop

Más allá de ser una actriz de renombre, Fulop demostró a sus 60 años el compromiso que tiene con la salud y el bienestar físico. Asimismo, ella alienta a sus seguidores a mantenerse saludables y en buen estado, e incluso se animó a compartir secretos en el último tiempo sobre su rutina.

Catherine Fulop reveló los secretos para mostrarse fit

Hace dos años, en una entrevista con TN, Fulop reveló sus trucos que la mantienen fit a su edad: “Elegir más de lo bueno y menos de lo malo. Es un esfuerzo constante de disciplina que tiene que ver con la voluntad y la actitud.” Por otra parte, la actriz explicó que la base de una silueta ideal se rige bajo tres pilares fundamentales: buena alimentación, actividad física y espiritualidad.

Si bien considera que entrenar tres veces a la semana es un buen número, ella lo hace cinco o seis veces. En su rutina, combina ejercicios de peso con una parte aeróbica. En cuanto a su alimentación, la actriz come de todo en porciones medidas, aunque elige evitar las harinas y el azúcar

catherine fulop 2

Luego, para consumir en grandes porciones están las verduras y frutas, variadas y abundantes a lo largo del día, y jugos detox o batidos “verdes” para desintoxicar el cuerpo. Además, doce horas de ayuno entre la cena y el desayuno, para colaborar en la desintoxicación del cuerpo también.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

Las tormentas afectarán a gran parte del país durante el fin de semana.

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

Hace 6 minutos
Un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta.

Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

Hace 19 minutos
Dos jugadores argentinos llegaron a Arabia Saudita en 2025.

Los 4 futbolistas argentinos que están en Arabia: dos fueron parte de la Selección

Hace 28 minutos
El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

Hace 39 minutos
El parecido de Valentino con Ricky Martin sorprendió tras mostrar su nueva imagen en redes sociales.

La impresionante transformación de Tino, el hijo de Ricky Martin: se ve igual a su padre

Hace 49 minutos