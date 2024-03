Guillermo Francos, sobre la sesión por el DNU: "No me preocupa el Senado"

“Es lógico que un gobierno que tiene minorías parlamentarias tan marcadas como el nuestro tenga dificultades”, reflexionó sobre las trabas que se le presentan al Gobierno tanto en la Cámara Alta como la Baja, aunque es optimista: “Vamos a prosperar, no me preocupa el Senado”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el Ministro entendió que estos conflictos tengan que ver con un “gesto un poco exagerado sobre el incremento de sueldos” luego de que Milei diera marcha atrás con el aumento del 30% que habían firmado Victoria Villarruel y Martín Menem.

Senado 23-2-24.png @SenadoArgentina

De todos modos, Francos aseguró que paralelamente buscarán aprobar otras leyes necesarias para el país y opinó: “Creemos que en diputados no se rechazará, haremos lo posible para que no se rechace. Mientras tanto, seguimos avanzando. No tenemos miedo”.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque pase esto en el senado ni nos atemoriza. Vamos a tratar que las normas que hemos aprobado permanezcan vigentes”, cerró.

El Gobierno intenta bajar el tono y culpa al periodismo por la interna entre Milei y Villarruel

Mientras inicia el tratamiento del Mega DNU en el Senado, el Gobierno intentó bajar el tono y culpa al periodismo por la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que se hizo una mala lectura del comunicado: “No sé por qué se tomó que era contra la vicepresidenta”, manifestó.

Durante la habitual conferencia de prensa, en la que participa de lunes a viernes, el vocero presidencial intentó aclarar las dudas entorno a un posible enfrentamiento entre los líderes. "Efectivamente era un comunicado muy firme dedicado contra la casta política, desconocemos porqué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con la vicepresidente de la nación", explicó. Además, remarcó que no existe ningún tipo de "pelea" o "interna", y que el comunicado en realidad "fue contra la casta política".

"Hacen un mundo donde no lo hay, no hay ningún problema entre Villaruel y el presidente", agregó Adorni, y siguió: "Si quieren inventar una interna no lo van a lograr porque no lo hay"

Durante el día de ayer, la Oficina del Presidente, emitió un comunicado donde expresaban que el "tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover la fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

Manuel Adorni, conferencia de prensa 19-02-24 Télam

Ante esta situación, se relacionó el texto ante una posible interna entre Javier Milei y Victoria Villaruel, lo que para el vocero presidencial, Manuel Adorni, no es una realidad: "Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado".

En el texto advirtieron que el "potencial rechazo del DNU" conllevaría a un "grave retroceso en los derechos y necesitades del pueblo argentino". Este un duro comunicado contra el Senado y los legisladores de la oposición y aunque la vicepresidente intentó prorrogar el tratamiento del DNU, no lo consiguió ya que "lo que terminó complicando la negociación para tratar de posponer el decreto fue el propio documento de la Casa Rosada", consignó la periodista Rosario Ayerdi.