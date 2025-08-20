Guillermo Francos, sobre el debate por los vetos: "El Gobierno no emite un solo peso y la gente no quiere más inflación"

El jefe de Gabinete cuestionó la sesión convocada en Diputados y aseguró que la oposición es "irresponsable". "Esta política en el corto plazo puede parecer dura, pero en el mediano y largo plazo es buena para todo el país", afirmó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de "irresponsable" la sesión convocada este miércoles en Diputados para tratar los vetos presidenciales al aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, y advirtió que el Gobierno no emitirá "un solo peso" para financiar esas medidas porque "la gente no quiere más inflación" .

"Son proyectos que no tienen dictamen de comisión, con lo cual necesitan dos tercios para aprobarlos y después dos tercios para insistir. Después del veto que dictó el Presidente, con una fundamentación de casi 30 páginas, ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio", sostuvo.

Para Francos, "claramente las mayorías circunstanciales de Diputados pretenden una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan". "Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular, quieren de alguna manera horadarlo. Allá ellos, tendrán que enfrentarse después a la realidad", aseguró.

El funcionario recordó que "quien administra los fondos públicos es el Poder Ejecutivo", por lo cual "el Legislativo se excede en sus funciones al tratar esto". "Pero además no tenemos recursos para eso, con lo cual no nos pueden hacer cumplir, salvo que nos digan 'emitan dinero'", explicó.

"Eso tampoco lo vamos a aceptar porque si no volvemos a la etapa kirchnerista, que todo se soluciona con dinero imaginario, y claramente eso hace volver a la inflación. Y la gente no quiere más inflación, está demostrado. La gente quiere estabilidad", remarcó.

En ese sentido, aseguró que "el Gobierno no emite un solo peso" desde que el presidente Javier Milei "anunció que no se emitía y que quedaba esta base monetaria", y rechazó las acusaciones de crueldad "que atribuye la oposición política al Gobierno".

"No hay mayor crueldad para los sectores más carentes de la población que la inflación, y eso está demostrado. Desde que llegamos al Gobierno hemos bajado la pobreza a niveles del 30%. Eso es crueldad: llevar la pobreza al 53% mediante inflaciones que, cuando asumimos, estaban en niveles del 1,5% diario", afirmó Francos.

A pesar de que el oficialismo mantiene conversaciones con los bloques que responden a gobernadores, el funcionario no confirmó si tienen asegurados los votos que necesitan para sostener los vetos. Al Gobierno le alcanzará con reunir un tercio de los apoyos de la cámara.

"Nosotros hemos trabajado para que entienda ese tercio que se necesita para sostener los vetos que esta es una política del Gobierno que en el corto plazo puede parecer dura para algunos sectores, pero en el mediano y largo plazo es buena para todo el país", subrayó.