El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

A través del Boletín Oficial, se oficializó la convocatoria a licitación nacional e internacional de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en Neuquén y Río Negro.

Una de las centrales hidroeléctricas. 

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, autorizó el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que están ubicadas en Neuquén y Río Negro. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei abrió la convocatoria a licitación nacional e internacional.

La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo
El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

"En el marco de lo establecido en el artículo 1° del decreto 286 del 24 de abril de 2025 y en el artículo 1° del decreto 590 del 18 de agosto de 2025, la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, mediante Concurso Público de alcance Nacional e Internacional sin base", expuso el Gobierno a través del Boletín Oficial de la República Argentina.

A través de la resolución 1200/2025, el Palacio de Hacienda estableció que la venta del paquete accionario se realizará "con el objetivo de optimizar la gestión de estas empresas y atraer inversión privada". Además, también se instruye a la "Secretaría de Energía y a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar la venta y la tasación de acciones".

Caputo, titular de Economía.

Por su parte, las actuales concesionarias (AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados y Central Puerto) podrán seguir operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la licitación, lo que ocurra primero. Para eso, las empresas deberán adherir al nuevo esquema en un plazo de cinco días. En este contexto, aclararon que en caso de no adherir, deberán seguir operando 90 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio. Las cuatro constituyen el 10% de la generación de energía del país.

Cuánto espera recaudar el Gobierno con la venta de acciones

Según cálculos del propio Luis Caputo, el Gobierno pretende recaudar unos u$s500 millones con la privatización. El Gobierno llegó a este anuncio luego del acuerdo con los gobiernos de Río Negro y Neuquén que contempla reclamos históricos de ambas jurisdicciones sobre la administración de los recursos hídricos y los beneficios económicos derivados de la generación de energía eléctrica.

"Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos", expresaron ambos gobiernos provinciales en un comunicado.

