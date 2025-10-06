Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

El presidente del PRO bonaerense advirtió que el diputado nacional "sintió que perjudicaba" a La Libertad Avanza, lo que llevó a que decline su candidatura a renovar su banca.

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo , se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para renovar su banca y reconoció que "era difícil hacer campaña" con el diputado de La Libertad Avanza. Además, advirtió que el legislador "sintió que perjudicaba" al partido libertario , lo que llevó a que baje su postulación.

En diálogo con un grupo de periodistas en las inmediaciones del Movistar Arena, donde el presidente Javier Milei encabezará un acto , Ritondo analizó la renuncia de Espert: "Era difícil hacer campaña con Espert. Las aclaraciones que tuvo que hacer las hizo y cuando uno no termina de explicar bien, más allá de que se pueda tener confianza o no de lo que se dice, perjudica y él sintió que perjudicaba, por eso renunció".

En tanto, hizo alusión a la posibilidad de reimprimir boletas luego de la decisión del legislador libertario, quien también renunció como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. "Eso lo están viendo con la Justicia los apoderados y lo decidirá la Justicia" , expresó.

Por último, le restó importancia a los cuestionamientos en 2023 de Milei al diputado nacional del PRO Diego Santilli , quien ahora encabezará la lista de La Libertad Avanza: "Si recordaran las cosas que decía Massa de Cristina y Cristina de Massa y decían de Axel, hacemos un libro. Dejémonos de joder".

En la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará este lunes en el Movistar Arena, el candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli salió a respaldar al jefe de Estado y a marcar distancia del excandidato José Luis Espert , quien debió bajar su candidatura tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado.

“Vamos a escuchar al Presidente en la presentación de su libro. Siempre hay buenas expectativas", manifestó el candidato en diálogo con C5N. Sobre la situación de Espert, manifestó que el diputado renunció para producir su defensa, sin privilegios ni fueros. "Es lo que va a tener que hacer Espert, ir a explicar este tema”, sostuvo.

El dirigente del PRO también se refirió a la necesidad de reimprimir las boletas, tras la salida de Espert del primer lugar en la lista de candidatos de La Libertad Avanza. “Me gustaría que se reimpriman, pero es una decisión que no depende de uno. Hay que ver qué plantean los apoderados y esperar la definición de la Justicia”, señaló.

Sobre la posibilidad de ocupar el primer puesto en la lista, Santilli evitó confirmar cualquier cambio: “A mí no me preocupa ser primero o no. Nosotros estamos acompañando. No se trata de eso”.

En ese sentido, recordó que “en 2023 hubo dos opciones de cambio” y que, ante la derrota de Juntos por el Cambio, decidió apoyar a Milei en el balotaje. “Desde ese día lo acompaño insistentemente. Está haciendo las cuestiones de fondo que en nuestro país muchas veces discutimos y nunca pasaron. Estamos en la mitad del camino, ojalá lo apoye la sociedad”, concluyó.