Guillermo Francos aseguró que "el poder económico está operando en los mercados"

El jefe de Gabinete sostuvo que "no hay" motivos para que suba el dólar o aumente la inflación, aunque "siempre hay quien especula". "Parece que los mercados esperan medidas y no aceptan cierta razonabilidad", señaló.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "no hay" motivos para la subida del dólar blue y la caída de los bonos que se registró tras la conferencia de prensa de Luis Caputo y denunció que "el poder económico está operando en los mercados".

"No es mucho lo que hay que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos. Por suerte hoy se calmó, bajó un poco. Para mí estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego eso es fácil de implementar", analizó el funcionario este miércoles en LN+.

Señaló que "la base monetaria está estable, no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos 6 meses de superávit fiscal, no se emite más que para comprar dólares. ¿Cuál es el motivo por el cual podría subir el dólar o aumentar la inflación? No hay. Siempre hay quien especula y pretende que exista cierta inestabilidad política", advirtió.

Francos insistió en que el Gobierno no planea devaluar y evitó ponerle fecha a la salida del cepo. "El presidente lo toma con enorme prudencia. La salida del cepo es algo que tiene que ser muy meditado y un paso que se tiene que dar con mucha seguridad. No sé si será este año, hay que esperar el momento adecuado", consideró.

Guillermo Francos Francos afirmó que "la gente está dispuesta a aguantar" para ver resultados. Cámara de Diputados

También defendió la conferencia de prensa que brindó el viernes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se anunció la segunda etapa del plan económico. "Parece que a veces los mercados esperan medidas y no aceptan cierta razonabilidad en las medidas de continuidad que se toman", afirmó.

El jefe de Gabinete destacó que, a pesar de que algunos sectores "buscaron generar un malestar social", "la gente sostiene a Javier Milei" y "después de seis meses muy duros, el porcentaje de apoyo es asombroso". "La gente está dispuesta a aguantar para que se genere una transformación en serio en la Argentina", remarcó.

El Gobierno envió un primer avance del Presupuesto 2025 al Congreso: inflación por debajo del 130%, caída del PBI y dólar a más de $1.000

El Gobierno envió al Congreso un primer avance del Presupuesto 2025, que cuenta con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales como los principales ejes. El proyecto definitivo debe presentarse antes del 15 de septiembre.

En el documento, que fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se proyecta para diciembre una inflación menor al 130% interanual y el dólar oficial a $1.016,1. Además, se estima una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%. Las proyecciones se dieron a conocer luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculara un Índice de Precios al Consumidor del 140% anual.

En el texto, el Gobierno detalló sus objetivos de cara al próximo año, apuntadas a la producción y la actividad. "Durante 2025 se plantea mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos", marcó.