En cuánto estima el Gobierno que estará el dólar oficial para fines de 2024

El Gobierno destacó que, como consecuencia del plan económico, "las brechas cambiarias con los dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP, mostraron una importante disminución desde la asunción de la actual administración y se mantuvieron en promedio torno al 30% en los primeros meses de 2024".

Además, adelantó que el próximo año la presión tributaria pasará de 21,61% a 21,16% del PIB debido a "modificaciones en el contexto macroeconómico y medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación como consecuencia de la finalización de la vigencia del impuesto PAIS".

El informe también enumera el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales como los principales ejes del Presupuesto 2025.

Además, remarcó que permanece la meta de "hacer un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa".

Guillermo Francos responsabilizó a "operadores del mercado" por la suba del dólar blue

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que "no hay una situación que genere inestabilidad en os mercados". Para el funcionario, la suba de la divisa estadounidense en los últimos días responde a algunos "operadores" que "tienen expectativas distintas" y "creen que hay una devaluación en ciernes".

"Yo creo que siempre los ciclos económicos de transformación tienen estas cosas, no tienen demasiada justificación salvo por algunos que operan y tienen expectativas distintas. El Gobierno no ha cambiado su posición, ha sido muy claro en cuáles son los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre", analizó Francos en Radio Mitre.

Para el jefe de Gabinete, detrás de la suba del dólar hay actores que "estiman que deberían tomarse determinadas medidas, o creen que hay una devaluación en ciernes". "Surge solamente del pensamiento de algún operador del mercado, porque la realidad es que la masa monetaria no aumento, no se emitió, no se endeudó. No hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados", sentenció.