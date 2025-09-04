Gabriel Katopodis: "Lo único que le pone límite a Milei y sus políticas es el ciudadano con su voto" El candidato de Fuerza Patria por la Primera sección electoral destacó el rol importante que tiene cada bonaerense este domingo y advirtió que "es la primera vez en dos años" que "hay una expresión de esperanza". Por







A horas del inicio de la veda electoral en la Provincia de Buenos Aires, el candidato de Fuerza Patria por la primera sección electoral Gabriel Katopodis destacó la importancia de asistir a votar este domingo y sostuvo que lo único que puede ponerle límite a las políticas del Gobierno es "el ciudadano con su voto".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el dirigente destacó lo ocurrido este jueves en el Congreso, donde el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Lo de hoy demuestra que se le puede poner un límite pero que no alcanza. Lo único que le pone límite a Milei y a sus política es el ciudadano con sus votos".

Junto a la diputada y cuarta candidata a senadora por la Primera sección electoral, Mónica Macha, y al intendente de Exaltación de la Cruz y candidato por la Segunda sección electoral, Diego Nanni, relató que durante la campaña el mensaje de los bonaerenses es de "mucha bronca" por el contexto. "Milei es peligroso, está demostrando que no tiene límites, ya dijo que va a vetar todo", agregó.

"El voto empieza a ser una expresión de esperanza, se siente que estamos más cerca por primera vez en dos años para frenarlo", apuntó el actual ministro de Infraestructura bonaerense.

Además advirtió que "Milei nunca entendió, en estos dos años, que somos un país solidario, que nuestra gente nunca baja los brazos".