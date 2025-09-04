5 de septiembre de 2025 Inicio
Gabriel Katopodis: "Lo único que le pone límite a Milei y sus políticas es el ciudadano con su voto"

El candidato de Fuerza Patria por la Primera sección electoral destacó el rol importante que tiene cada bonaerense este domingo y advirtió que "es la primera vez en dos años" que "hay una expresión de esperanza".

Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.
Javier Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

Junto a la diputada y cuarta candidata a senadora por la Primera sección electoral, Mónica Macha, y al intendente de Exaltación de la Cruz y candidato por la Segunda sección electoral, Diego Nanni, relató que durante la campaña el mensaje de los bonaerenses es de "mucha bronca" por el contexto. "Milei es peligroso, está demostrando que no tiene límites, ya dijo que va a vetar todo", agregó.

Además advirtió que "Milei nunca entendió, en estos dos años, que somos un país solidario, que nuestra gente nunca baja los brazos".

Por su parte, Macha expresó que es importante "aumentar las bancas en cada uno de los Congresos porque eso es lo que le va a poner un freno a Milei en las leyes que quiere avanzar". "Hacemos la política de la excepción. Lo que el Presidente te dice que no, nosotros decimos que si. Por eso, fortaleciendo las bancas y trabajando para que la política del Estado atienda la necesidad de la gente", añadió Nanni.

Coimas en Discapacidad: advierten que no se podrán recuperar los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo

Juliana Di Tullio: "Terminó el estado de sospecha para las personas con discapacidad"

El Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei.

Hacía 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

kicillof: milei quiere vender a la argentina como si fuera un auto usado

Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

Polémico: diputada de Bullrich quiso declarar ciudadano ilustre al empresario denunciado en el caso ANDIS

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones.

Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

El Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable tuit sobre su hija con discapacidad

El Gordo Dan atacó a Luis Juez y su hija.

Guillermo Francos se despegó del Gordo Dan tras el tuit sobre Luis Juez y su hija: "Lo repudio totalmente"

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: Lo que siempre soñé

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

