Fuerte cruce entre Juan Grabois y Patricia Bullrich por la detención de Fred Machado: "Shhh, deje de mentir"

El arresto del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, derivó este martes en un fuerte cruce político entre Juan Grabois y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El referente del Frente Patria Grande advirtió que el detenido empresario “podría sufrir un atentado antes de su extradición” y vinculó a dirigentes libertarios con la trama narco. La ministra de Seguridad le respondió con ironía y lo acusó de “haber robado plata de los argentinos”.
El dirigente social reclamó públicamente que el Gobierno “garantice la seguridad” del detenido antes de su extradición a Estados Unidos. “Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen”, escribió en redes sociales.
En el mismo mensaje, apuntó contra La Libertad Avanza y recordó que “la candidata a senadora en Río Negro, Lorena Villaverde, fue detenida por llevar medio kilo de cocaína” y que “estaba vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Machado”.
Bullrich respondió sin demora: “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”.
Grabois replicó con una serie de mensajes en tono desafiante. Acusó a la ministra de “amenazar” y sostuvo que “no tenemos miedo, y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Además, negó estar imputado en causas judiciales y aseguró haber sido sobreseído “en todas las inventadas” por sus adversarios políticos. “Sus jefes, Javier y Karina Milei, sí están imputados en la causa de la criptoestafa $Libra, donde soy querellante”, agregó.
El intercambio escaló en medio del impacto político que generó la detención de Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos por pedido de la Justicia de ese país en una causa por tráfico internacional de drogas y lavado de activos.