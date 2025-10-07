8 de octubre de 2025 Inicio
Hamás exigió garantías para aceptar el plan de paz propuesto por Estados Unidos

El movimiento islamista pidió "el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza". Además, advirtió que no se entregarán los rehenes cautivos hace dos años si no se cumplen sus condiciones.

Por
Hamás pidió la reconstrucción de Gaza y que los desplazados puedan volver a sus hogares.

Reuters

El movimiento palestino Hamás exigió la retirada total de las fuerzas israelíes en Gaza y un alto al fuego permanente para aceptar la propuesta de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, la organización islamista subrayó que no entregará a los rehenes que aún mantiene cautivos si no se cumplen sus condiciones y adelantó que las negociaciones podrían alargarse.

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.
Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

Fawzi Barhum, vocero de Hamás, dijo que la prioridad "es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza". Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa en la que se compartió un resumen de la segunda jornada de negociaciones de paz en Egipto.

Además, Hamás reclamó el inicio "inmediato" de la reconstrucción de Gaza y garantías de que los desplazados puedan volver a las zonas donde vivían.

Diversas facciones palestinas, entre ellas Hamás y la Yihad Islámica, también defendieron en otro comunicado conjunto la "postura de resistencia por todos los medios" y destacaron que "nadie tiene el derecho de ceder las armas del pueblo palestino" mientras haya ocupación israelí. Esto último es importante porque uno de los veinte puntos de paz propuestos por Trump contiene el desarme de Hamás.

vocero hamás 7-10-25

"La prioridad es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza", dijo Fawzi Barhum, vocero de Hamás.

Minutos después de que se conociera la postura de Hamás, Trump se comprometió a hacer "todo lo posible para asegurarse de que todos respeten el acuerdo".

Por último, el gobierno de Qatar, uno de los tres mediadores de paz junto a Estados Unidos y el anfitrión de las negociaciones, Egipto, mostraron su disposición para involucrarse en el diálogo para terminar el asedio en Gaza y que los rehenes de Hamás cautivos desde el 7 de octubre de 2023 sean liberados.

El primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, viajará este miércoles a Egipto para sumarse a las negociaciones por la paz en Gaza. "Las reuniones continúan. Todas las partes empujan para lograr un acuerdo”, dijeron desde el Ministerio de Exteriores de Qatar.

Carlos Salvador Bilardo con cuatro campeones del mundo,

"El mejor de todos": la emotiva visita de los campeones del '86 a Bilardo

El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Milei

Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

Ahora ya no me importa, dijo Mario Pergolini sobre la muerte después de haberla tratado en terapia.

Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

