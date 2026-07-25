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Tensión con Lula

Javier Milei participa del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil

El mandatario se trasladó este viernes al país vecino, donde además recibió la condecoración de la Orden de Ipiranga de parte del gobernador de San Pablo.

- 25 de julio 2026 - 13:02
Javier Milei viajó a Brasil a dar su apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Javier Milei viajó a Brasil a dar su apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Partido Liberal

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El presidente Javier Milei viajó a Brasil para participar este sábado del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal, en un nuevo viaje personal marcado por la agenda de la derecha internacional.

En un primer momento, el jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

"Es una gran esperanza para octubre": el mensaje de Javier Milei a Flávio Bolsonaro

"Vinimos a acompañar la Ola Azul. Queremos que sea el momento de terminar de pintar el mapa como corresponde de una vez. Hay una gran esperanza para octubre", expresó el Presidente en un video grabado este sábado en San Pablo en la previa del evento del Partido Liberal.

Cómo sigue la agenda internacional de Javier Milei tras su viaje a Brasil

  • 28 de julio: viaje a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

  • 7 de agosto: viaje a Colombia por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el mismo visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

El tuit de Javier Milei durante el acto de Flávio Bolsonaro: "Después hablame de interferencia..."

El Presidente mostró en su cuenta de X un aumento de las publicaciones sobre Argentina en varios países del mundo, con Brasil a la cabeza de la lista.

Javier Milei participa del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

Comenzó la convención del Partido Liberal (PL), la fuerza que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, en la que oficializará la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. El acto se desarrolla en el estadio Pacaembu, en la ciudad de San Pablo.

Javier Milei recibió la Orden de Ipiranga en San Pablo

Tarcísio Gomes de Freitas, exministro de Gobierno de Jair Bolsonaro y actual gobernador paulista, entregó al mandatario la máxima condecoración honorífica del estado.

Participaron además la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.

Las encuestas en Brasil, en contra de Flávio Bolsonaro

Javier Milei apoya a Fl&aacute;vio Bolsonaro en Brasil.

Javier Milei apoya a Flávio Bolsonaro en Brasil.

La visita de Milei llega en un momento adverso para el candidato que apoya: una encuesta de Genial/Quaest indica que 55% de los votantes cree que Lula será reelegido, contra 25% que apuesta por una victoria de Flávio Bolsonaro. Entre los independientes, la diferencia también es amplia: 52% ve ganador al actual presidente y 14% al senador.

Javier Milei, reunido con Tarcísio Gomes de Freitas en San Pablo

El Presidente llegó al Palacio dos Bandeirantes acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y canciller Pablo Quirno. El gobernador paulista vistió al edificio con una alfombra azul para darle la bienvenida al libertario.

El funcionario de Lula que trató de "imbécil" a Milei volvió a cuestionar su visita a Brasil

El secretario General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, volvió a lanzar fuertes críticas contra Javier Milei antes de la llegada del mandatario argentino a San Pablo y cuestionó el carácter político de su visita para respaldar a Flavio Bolsonaro.

Boulos, quien días atrás había tratado de "imbécil" al Presidente argentino por su intención de visitar a Jair Bolsonaro, sostuvo que el viaje no representa una visita de Estado sino un respaldo a un candidato opositor en plena campaña electoral.

Guilherme Boulos y Lula Da Silva.

Guilherme Boulos y Lula Da Silva.

"No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible", afirmó el funcionario brasileño, quien además señaló que la presencia del mandatario argentino busca "intervenir en asuntos internos de Brasil".

En ese sentido, Boulos minimizó el impacto de la visita y aseguró: "No tiene siquiera un voto en Brasil. Si su intención es apoyar al candidato de la oposición, bueno, es insignificante acá". Además, destacó que Lula mantiene una relación histórica con la Argentina, aunque cuestionó el vínculo con la actual gestión de Milei.

La agenda de Javier Milei durante su visita a San Pablo

Según el cronograma oficial difundido por Presidencia, el mandatario argentino desarrollará una serie de actividades durante su estadía en Brasil, que comenzará este viernes por la noche y finalizará el sábado por la tarde.

La agenda de Milei contempla:

  • Sábado 25 de julio, 9:30: encuentro con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas.
  • A continuación: ceremonia de condecoración de la Orden de Ipiranga.
  • 11:00: acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.
  • Durante el acto: discurso del presidente Javier Milei.
  • 14:00: partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto latente por los aranceles de Estados Unidos a Brasil

El viaje se produce en un escenario de tensión regional marcado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles a distintos países, entre ellos Argentina y Brasil. En el caso brasileño, las medidas anunciadas alcanzan un 25% para productos como maquinaria agrícola, calzado, azúcar y acero.

El presidente Lula da Silva responsabilizó a Flavio Bolsonaro por la aplicación de esos aranceles y lo calificó de "cobarde y traidor". Luego de la entrada en vigencia de las nuevas tasas, el mandatario brasileño anunció un paquete de apoyo económico de u$s3.600 millones para las empresas afectadas.

A dos meses y medio de las elecciones presidenciales brasileñas, donde Lula aparece como favorito en las encuestas para buscar la reelección, distintos analistas señalaron que la presión comercial de Estados Unidos también podría tener una dimensión política y favorecer a sectores cercanos a Jair Bolsonaro, quien fue uno de los principales aliados de Trump en América Latina.

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