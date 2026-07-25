Javier Milei participa del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil

El funcionario de Lula que trató de "imbécil" a Milei volvió a cuestionar su visita a Brasil

El secretario General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, volvió a lanzar fuertes críticas contra Javier Milei antes de la llegada del mandatario argentino a San Pablo y cuestionó el carácter político de su visita para respaldar a Flavio Bolsonaro.

Boulos, quien días atrás había tratado de "imbécil" al Presidente argentino por su intención de visitar a Jair Bolsonaro, sostuvo que el viaje no representa una visita de Estado sino un respaldo a un candidato opositor en plena campaña electoral.

Guilherme Boulos y Lula Da Silva. Redes sociales

"No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible", afirmó el funcionario brasileño, quien además señaló que la presencia del mandatario argentino busca "intervenir en asuntos internos de Brasil".

En ese sentido, Boulos minimizó el impacto de la visita y aseguró: "No tiene siquiera un voto en Brasil. Si su intención es apoyar al candidato de la oposición, bueno, es insignificante acá". Además, destacó que Lula mantiene una relación histórica con la Argentina, aunque cuestionó el vínculo con la actual gestión de Milei.