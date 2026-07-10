Qué es el shutdown del Estado: el mecanismo que busca utilizar Javier Milei Se trata de una herramienta política implementada en EEUU donde se interrumpen, de manera total o parcial, organismos estatales cuando las erogaciones son mayores a lo presupuestado. "Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el Presidente. Por Agregar C5N en









La herramienta primero debe ser aprobada por el Congreso.

El presidente Javier Milei trabaja en mecanismo que busca "cerrar" el Estado en caso de quedarse sin financiamiento autorizado. Se trata del shutdown, una herramienta implementada en los Estados Unidos donde donde se interrumpen, de manera total o parcial, funciones esenciales de organismos estatales cuando las erogaciones son mayores a lo presupuestado. En el caso de Argentina, el proyecto requería primero la aprobación en el Congreso de la Nación.

"Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el Presidente dias atrás en una entrevista donde dio a conocer los diferentes proyectos en los que trabaja para enviar al Palacio Legislativo, entre los que se encuentra la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La principal diferencia de un eventual shutdown argentino, respecto al vigente en el país del norte, refiere a que la herramienta se activaría en el caso que una dependencia pública agota las partidas asignadas a lo largo del año corriente fijadas en el Presupuesto. En Estados Unidos, el bloqueo se da al inicio del año por faltas en el acuerdo de la ley madre económica.

Milei quiere su shutdown argentino. Desde 1976, Estados Unidos aplicó 20 veces el shutdown. El último tuvo lugar a finales de 2025, cuando la administración de Donald Trump no lograba aprobar los presupuestos antes del inicio del año fiscal. Se extendió durante 40 días (el más largo de la historia), periodo en el que se produjo el cierre de parques nacionales, museos, cancelaciones de audiencias migratorias y suspensiones en la inspección de alimentos. Además, hubo retrasaron retrasos en los préstamos y afectaciones en operaciones aeronáuticas.

En el caso local, si es es necesario aclarar que el Javier Milei no bridó detalles de su aplicación, el shutdown argentino podría afectar a los sueldos estatales, jubilaciones, partidas de salud, educación y justicia, entre otras.

Milei defendió el rumbo económico y habló de "récord de consumo" En una entrevista brindada este viernes, además de defender el shutdown, el jefe de Estado aseguró que las políticas implementadas desde su arribo a la Casa Rosada hicieron "crecer la economía", previo a destacar que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia". "Estamos en máximos de consumo privado de la historia y estamos en máximos de importaciones de la historia. De hecho si se recuerda que en un momento se hablaba de que el tipo de cambio estaba atrasado, sería el caso de atraso cambiario más loco del mundo, donde las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI”, explicó Milei. En este sentido, aseguró poder demostrar que "existe crecimiento pensado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales. El modelo tiene una solución interior". De esta manera, analizó, Argentina está "en el máximo del nivel de PBI, del consumo privado y de exportaciones de la historia" y que, a esta marcha, "en 20 años nos convertiríamos en una potencia mundial. El PBI de ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos cuatro veces".