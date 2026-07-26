Las autoridades buscan a Abdul B., de 21 años, señalado como el presunto responsable del ataque que dejó una mujer muerta y 16 personas heridas. La Policía advirtió que podría estar armado y pidió a la población que no intente acercarse.

Ordenaron la captura del sospechoso del atropellamiento masivo en Berlín durante el Día del Orgullo

La Policía y la Fiscalía de Berlín emitieron una orden de búsqueda y captura contra Abdul B ., acusado de ser el presunto responsable del atropellamiento masivo ocurrido durante las celebraciones del Día del Orgullo en la capital alemana. El hecho dejó una mujer fallecida y al menos 16 personas heridas, tres de ellas en estado crítico.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando una camioneta blanca ingresó al parque Tiergarten y embistió a varias personas antes de impactar contra un árbol. En las inmediaciones se desarrollaba el Christopher Street Day, una de las principales celebraciones del colectivo LGBTQ+ en Europa, que había convocado a cientos de miles de asistentes.

Tras el ataque, las autoridades suspendieron el evento y solicitaron a los participantes que abandonaran la zona. La Policía también informó que se registraron personas heridas por arma blanca y que uno o más ocupantes del vehículo habrían escapado después del impacto.

El sospechoso es descrito como un joven de 21 años, de aproximadamente 1,90 metros de altura, delgado y de cabello negro. Según la descripción difundida por las autoridades, al momento del hecho vestía una remera negra con capucha y pantalones blancos.

La Policía pidió colaboración para localizarlo y alertó que podría estar armado y representar un peligro. "La policía conoce al sospechoso", señaló el portavoz Florian Nath, quien confirmó que Abdul B. tendría vínculos con círculos islamistas de Berlín. Por el momento, los investigadores no determinaron públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

Quién es Abdul B., el principal sospechoso

De acuerdo con información publicada por medios alemanes, Abdul B. ya había sido investigado y condenado por delitos vinculados con actividades extremistas. Según Bild y Der Spiegel, el joven habría viajado el año pasado a Medio Oriente con la intención de incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), aunque el intento no habría prosperado.

Posteriormente, habría recibido una condena en Alemania por la preparación de un acto grave de violencia subversiva. Las autoridades investigan ahora sus antecedentes y sus posibles vínculos con grupos islamistas para determinar qué relación tienen con el atropellamiento.

Detuvieron a un presunto cómplice

En las últimas horas, la Policía de Berlín arrestó a un ciudadano iraní señalado como posible cómplice del ataque. Según fuentes citadas por medios locales como RBB y Focus, el hombre habría viajado en el asiento del acompañante de la camioneta durante el atropellamiento.

El detenido fue trasladado a un centro de detención provisional, mientras la Justicia intenta establecer cuál fue su participación en el hecho y si tuvo algún grado de responsabilidad en el ataque.