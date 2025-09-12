Emilio Monzó: "Me gustaría que los presidentes no fueran presos ni perseguidos como Cristina" El diputado nacional analizó el problema de la judicialización de la política y el momento difícil que atraviesa Javier Milei. Por







El dirigente del PRO habló del momento delicado que atraviesa el Gobierno. C5N

El diputado nacional Emilio Monzó se mostró preocupado por los vetos del presidente Javier Milei, tras los resultados adversos en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el diputado nacional de Encuentro Federal analizó la situación difícil que atraviesa el Gobierno: "En Argentina lamentablemente los presidentes tienen problemas judiciales", reflexionó al ser consultado si la política argentina no se estaba "peruanizando".

Destacó que "la presidencia es una institución muy elevada" y reconoció: "Me gustaría que los presidentes en Argentina no estuvieran presos y no fuesen perseguidos como Cristina (Kirchner)".

El dirigente bonaerense destacó que a veces se condena, se juzga, antes de un proceso, a través de las redes. "Me gustaría un país donde el presidente se vayan y pasar a ser maestros, como Uruguay, como es en Europa". En este sentido, pidió que los exmandatarios Cristina Fernández, Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, "comiencen a tener otro rol".