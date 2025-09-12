13 de septiembre de 2025 Inicio
Emilio Monzó: "Me gustaría que los presidentes no fueran presos ni perseguidos como Cristina"

El diputado nacional analizó el problema de la judicialización de la política y el momento difícil que atraviesa Javier Milei.

El dirigente del PRO habló del momento delicado que atraviesa el Gobierno.

Nancy Pazos: "El mercado le puso el último clavo al cajón del mileismo"

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el diputado nacional de Encuentro Federal analizó la situación difícil que atraviesa el Gobierno: "En Argentina lamentablemente los presidentes tienen problemas judiciales", reflexionó al ser consultado si la política argentina no se estaba "peruanizando".

Destacó que "la presidencia es una institución muy elevada" y reconoció: "Me gustaría que los presidentes en Argentina no estuvieran presos y no fuesen perseguidos como Cristina (Kirchner)".

El dirigente bonaerense destacó que a veces se condena, se juzga, antes de un proceso, a través de las redes. "Me gustaría un país donde el presidente se vayan y pasar a ser maestros, como Uruguay, como es en Europa". En este sentido, pidió que los exmandatarios Cristina Fernández, Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, "comiencen a tener otro rol".

En cuanto al presidente libertario, reflexionó que personalmente "a Milei lo quiero ayudar, quiero que le vaya bien, pero él se equivoca. Es preocupante, todos los que tenemos alguna experiencia, en los medios, los empresarios, nosotros, los políticos, vamos a tener la responsabilidad de pacificar... tenemos que ayudar que esto salga bien. A la salida, no la veo. No la veo", sentenció.

