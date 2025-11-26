IR A
Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

Esta comedia romántica de la plataforma de streaming transcurre en Noruega y tiene el condimento único de las hermosas luces del norte que tiñen el cielo de colores. Una escritora bloqueada vuelve a su casa y puede encontrar mucho más de lo que esperaba.

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.

Netflix

Casi sin darnos cuenta, arrancó la recta final hacia las Fiestas y el clima navideño empieza a sentirse en el aire. Para esas personas que disfrutan cada minuto de diciembre y disfrutan de todo lo relacionado con el fin de año, Netflix tiene una película con auroras boreales que hay que ver sí o sí.

Ya desde noviembre, la plataforma de streaming empezó a sumar a su catálogo nuevas producciones de Navidad que se suman a las de años anteriores, y un clásico infaltable son las comedias románticas. Dos personas que se cruzan por casualidad, nieve, malentendidos, declaraciones exageradas… ¿Qué puede ser mejor?

La respuesta es: auroras boreales. En Navidad Bajo un Cielo de Auroras, el romance navideño se traslada a un pueblito de Noruega que todos los años celebra las Fiestas con el toque único de las luces del norte. Será la ocasión perfecta para que un guía turístico y una escritora que vuelve a casa se conozcan y surja el amor.

Navidad bajo un cielo de auroras

Netflix: sinopsis de Navidad Bajo un Cielo de Auroras

Erin es una escritora que está trabajando en su segundo libro, pero no se encuentra para nada conforme con el resultado. Frustrada y con la necesidad de encontrar algo que la inspire, la oportunidad perfecta se presenta cuando su padre le pide que regrese a Aurora, su pueblo natal en Noruega, para vender la casa familiar.

La Navidad se acerca, y Erin acepta convencida de que ver las auroras boreales va a desbloquear su creatividad. Cuando llega a Aurora, conoce a Trevor, un guía turístico que se ofrece a mostrarle todos los rincones ocultos del pueblo para que encuentre su inspiración, sus raíces… y tal vez también el amor.

Tráiler de Navidad Bajo un Cielo de Auroras

Embed - Christmas Under the NorthernLights | Trailer | Starring Jill Wagner and Jesse Hutch

Reparto de Navidad Bajo un Cielo de Auroras

  • Jill Wagner como Erin.
  • Jesse Hutch como Trevor.
  • Bruce Boxleitner como Doug Barnes.
  • Lauren Holly como Laura.
  • Josh Bainbridge como Noah.
