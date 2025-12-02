Esteban Bullrich aseguró que quiere presentarse como "candidato a presidente en 2027"

El exsenador del PRO expresó que "aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión". "Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma, hablándole al alma de los argentinos", explicó.

El exsenador Esteban Bullrich reveló este lunes su decisión de competir por la presidencia en 2027 . "Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión", sostuvo.

El también exministro de Educación, alejado de los cargos políticos tras haber renunciado a su banca en el Senado en 2021, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, que causa debilidad muscular y pérdida del control de los músculos voluntarios.

Entrevistado en La Nación +, Bullrich parafraseó a Eva Perón al recordar que, cuando dejó su banca en el Senado, renunció "a los honores pero no a la lucha" . "La lucha sigue siendo la misma: dejarle un mejor país a mis hijos", planteó y, en esa línea, expresó: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027".

El exlegislador aclaró que la decisión final no depende solo de su voluntad, sino del apoyo familiar. "Obvio que María Eugenia [Sequeiros, su esposa] y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar" , subrayó.

"Hace tiempo que sólo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos" , señaló, y agregó que "cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar".

"No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe", sintetizó Bullrich.

En la previa de las elecciones legislativas de octubre, Bullrich cuestionó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza y advirtió que el partido amarillo fundado en 2005 "tenía infinitas diferencias" con el espacio oficialista.

En su cuenta de la red social X, Bullrich expuso la distancia del espacio amarillo, fundado por el expresidente Mauricio Macri, con el partido libertario: "Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA".

En tal sentido, diferenció las posturas. "No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor", expresó.

"El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó en esta línea.