Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

El PRO realizó una publicación en sus redes sociales donde reafirmó su "compromiso histórico con las campañas de vacunación y la salud pública". Lo hizo luego de la polémica instalada por la exposición antivacunas llevada a cabo el jueves en el Anexo a la Cámara de Diputados, promovida por la propia diputada del partido, Marilú Quiroz.
Sin hacer mención en concreto al evento, el partido amarillo aseguró creer "en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia". Además, recordó: "Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer".
En el mismo sentido, alertó por "la caída en la tasa de vacunación en los últimos años", la cual, "ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba".
"No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva. Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas", concluyeron en el posteo.
Por su parte, luego de las críticas políticas y mediáticas, Quiroz defendió la iniciativa. “Yo brindé el lugar. Me pareció importante escuchar todas las voces. O sea, yo no soy responsable de que la gente no se vacune o no se quiera vacunar. Yo soy una ciudadana que escucha al pueblo, que deberían hacer muchos políticos. Me pueden criticar por eso o no, hago lo que tengo que hacer”, sostuvo este viernes en declaraciones radiales.