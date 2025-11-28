Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación" El partido publicó un comunicado en X donde recordó que "durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas y fortaleciendo el Calendario Nacional". Además, alertó: "En los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que ya casi no se registraban". Por + Seguir en







El PRO publicó un comunicado en X.

El PRO realizó una publicación en sus redes sociales donde reafirmó su "compromiso histórico con las campañas de vacunación y la salud pública". Lo hizo luego de la polémica instalada por la exposición antivacunas llevada a cabo el jueves en el Anexo a la Cámara de Diputados, promovida por la propia diputada del partido, Marilú Quiroz.

Sin hacer mención en concreto al evento, el partido amarillo aseguró creer "en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia". Además, recordó: "Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer".

En el mismo sentido, alertó por "la caída en la tasa de vacunación en los últimos años", la cual, "ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba".

En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos.… — PRO (@proargentina) November 28, 2025 "No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva. Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas", concluyeron en el posteo.

Por su parte, luego de las críticas políticas y mediáticas, Quiroz defendió la iniciativa. “Yo brindé el lugar. Me pareció importante escuchar todas las voces. O sea, yo no soy responsable de que la gente no se vacune o no se quiera vacunar. Yo soy una ciudadana que escucha al pueblo, que deberían hacer muchos políticos. Me pueden criticar por eso o no, hago lo que tengo que hacer”, sostuvo este viernes en declaraciones radiales.