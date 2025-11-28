28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

El partido publicó un comunicado en X donde recordó que "durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas y fortaleciendo el Calendario Nacional". Además, alertó: "En los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que ya casi no se registraban".

Por
El PRO publicó un comunicado en X. 

El PRO publicó un comunicado en X. 

El PRO realizó una publicación en sus redes sociales donde reafirmó su "compromiso histórico con las campañas de vacunación y la salud pública". Lo hizo luego de la polémica instalada por la exposición antivacunas llevada a cabo el jueves en el Anexo a la Cámara de Diputados, promovida por la propia diputada del partido, Marilú Quiroz.

Te puede interesar:

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Sin hacer mención en concreto al evento, el partido amarillo aseguró creer "en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia". Además, recordó: "Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer".

En el mismo sentido, alertó por "la caída en la tasa de vacunación en los últimos años", la cual, "ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1994406084094689785&partner=&hide_thread=false

"No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva. Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas", concluyeron en el posteo.

Por su parte, luego de las críticas políticas y mediáticas, Quiroz defendió la iniciativa. “Yo brindé el lugar. Me pareció importante escuchar todas las voces. O sea, yo no soy responsable de que la gente no se vacune o no se quiera vacunar. Yo soy una ciudadana que escucha al pueblo, que deberían hacer muchos políticos. Me pueden criticar por eso o no, hago lo que tengo que hacer”, sostuvo este viernes en declaraciones radiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado. 

Senado: se postergó la jura de Villaverde y el diploma volverá a comisión

Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. 

Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación

Milei junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial

rafael grossi, el candidato argentino para las naciones unidas: la onu debe aggiornarse y ser eficaz

Rafael Grossi, el candidato argentino para las Naciones Unidas: "La ONU debe aggiornarse y ser eficaz"

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Rating Cero

Rosario Constantino, mejor columnista económico.

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

últimas noticias

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

Hace 4 minutos
El PRO publicó un comunicado en X. 

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

Hace 10 minutos
play
La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Hace 26 minutos
Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

Hace 34 minutos
play

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Hace 39 minutos