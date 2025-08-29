29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo se presentó y designó un abogado defensor

El extitular de ANDIS se puso a disposición de la Justicia y designó como letrado a Ignacio Rada Schultze.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

El exfuncionario estaba al frente de ANDIS.

El desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se puso a disposición de la justicia y designó abogado en la causa abierta tras la difusión de audios en los que el ex funcionario habla de retornos en la compra de medicamentos a una droguería, mencionando entre otros a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.
Te puede interesar:

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze para que lo represente en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En tribunales se especuló durante toda la jornada con la posibilidad de que Spagnuolo se presentara en carácter de “arrepentido” o imputado colaborador.

Aún no se sabe la estrategia que seguirá el desplazado funcionario. Lo que sí dejó trascender es que “teme por su vida” y que estaría dispuesto a declarar. Otra posibilidad es que decida atacar de nulidad el origen de la investigación, y con ello hacer caer todas las medidas ordenadas. Otra estrategia podría ser argumentar que ya fue investigado por hechos similares y que la causa fue cerrada y archivada en otro juzgado.

También trascendió durante la jornada que el gobierno le había ofrecido dos estudios de abogados, que Spagnuolo rechazó. En la noche del jueves eligió a Rada Schultze, especialista en derecho penal cambiario y tributario.

La presentación de Spagnuolo coincide con el anuncio del gobierno que adelantó que va a denunciar al extitular de ANDIS. El mismo presidente Javier Milei dijo que Spagnuolo miente y que todo es una “opereta”. Mientras tanto, la justicia avanza en la recolección de pruebas, entre ellas ya secuestró los teléfonos de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, el de Spagnuolo y documentación secuestrada en los allanamientos.

Un informe preliminar arrojó que mensajes del teléfono de Spagnuolo fueron borrados de manera selectiva. Lo que se preguntan los investigadores es porqué eliminó o hizo eliminar parte de su contenido si estaba dispuesto a dar explicaciones a la justicia.

La denuncia fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de los audios que apuntan a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. También a sus hijos Emmanuel y Jonathan, quienes tienen el manejo de la droguería.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes.

Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: debieron ser evacuados por la policía

play

Francos, sobre el vínculo entre Milei y Spagnuolo: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho"

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone el poder de Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone a Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Encuesta tras el escándalo de corrupción en ANDIS: cae la confianza y reclaman explicaciones a Milei

Nueva encuesta muestra un fuerte impacto del escándalo de las coimas en la confianza en el Gobierno

Rating Cero

Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Nico González fue infiel a su pareja.

Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.
play

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
play

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural.

La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 21 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 23 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 31 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 43 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 48 minutos