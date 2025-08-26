26 de agosto de 2025 Inicio
La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y amenaza al Gobierno con multas millonarias

Un fallo federal ordenó dar marcha atrás con los pases a disponibilidad y fijó una sanción de $10 millones por día si la medida no se corrige.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín intimó al gobierno de Javier Milei a frenar los pases a disponibilidad en el INTA y le impuso una multa de $10.000.000 diarios en caso de incumplimiento.

La resolución se conoció luego de que la administración libertaria avanzara, a contramano de una cautelar vigente y de la votación del Senado que tumbó el DNU 462/25, con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la noticia con tono de triunfo en redes sociales. “La Justicia obliga al Gobierno a cumplir la cautelar e impone multa de $10 millones diarios”, escribió.

“¿En serio presidente Milei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura”, agregó.

Pese a los fallos judiciales y a las votaciones parlamentarias, el Gobierno insiste en avanzar por la vía administrativa con medidas de ajuste sobre organismos descentralizados. En este caso, la Justicia no solo ratificó la vigencia de la cautelar sino que fijó un costo económico inmediato para obligar a la Casa Rosada a retroceder.

Desde ATE celebraron el fallo como una victoria gremial, pero también como una señal política: “A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”, ironizó Aguiar.

El fallo

Fallo

