28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Mariano Barbieri: condenaron a 19 años de prisión al único acusado

La Justicia determinó que Isaías José Suárez es "autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo". El ingeniero fue asesinado en agosto de 2023 en los Bosques de Palermo.

Por

Barbieri fue asesinado en agosto de 2023 para robarle su celular.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 11 condenó a 19 años de prisión al único acusado por el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado el 30 de agosto de 2023 en los Bosques de Palermo, por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo".

Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima
Te puede interesar:

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

El veredicto se conoció este jueves, minutos después de las 13. Antes, durante sus últimas palabras, el acusado Isaías José Suárez había negado las acusaciones. "Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente", sostuvo.

La pena es inferior a la que había pedido el fiscal Nicolás Amelotti, quien argumentó que Suárez era consciente del daño que iba a provocar y debía ser condenado a prisión perpetua. "Frente a la resistencia, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima", señaló.

Por su parte, la defensa del acusado había pedido que fuera absuelto porque, a su entender, las pruebas presentadas y las imágenes de cámaras de seguridad no eran lo suficientemente nítidas. De todas maneras, en caso de que fuera declarado culpable, solicitaron que la condena fuera por homicidio simple.

Isaías José Suárez, asesino de Mariano Barbieri
Suárez, arrestado poco después del crimen, fue condenado a 19 años de prisión.

Suárez, arrestado poco después del crimen, fue condenado a 19 años de prisión.

Finalmente, los jueces del TOC 11 lo encontraron culpable del delito de homicidio en ocasión de robo y no criminis causae, es decir, el que se comete para ocultar un delito previo, pero tomaron en cuenta que Suárez es "reincidente". Tras la lectura de la sentencia, fue esposado y trasladado.

"Merecía la condena correspondiente", aseguró el hermano de la víctima, Fernando Barbieri, en declaraciones a la prensa. "Nunca tuvo un pedido de disculpas a nosotros. Quedó claro, en evidencia, que él fue primero a apuñalar y después a robar. Arrepentimiento de su parte no hubo en ningún momento", remarcó.

Cómo fue el crimen de Mariano Barbieri

Mariano Barbieri fue atacado la noche del 30 de agosto de 2023 mientras se encontraba dentro de la Plaza Sicilia, ubicada cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo. Isaías José Suárez lo abordó para robarle el celular y, como se resistió, lo apuñaló en el pecho.

El ingeniero, ya herido y desangrándose, logró cruzar la Avenida del Libertador y pedir ayuda en una heladería. Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que se desploma en el suelo. A pesar de la rápida intervención del SAME, falleció horas después en el Hospital Fernández. Suárez fue detenido cinco días después dentro del Barrio 31 de Retiro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Coimas en ANDIS: se realizaron nuevos allanamientos en Nordelta

La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

Independiente avanza en el levantamiento de la clausura del estadio Libertadores de América

La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y amenaza al Gobierno con multas millonarias

La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y amenaza al Gobierno con multas millonarias

Definen el futuro de la jueza Julieta Makintach

La jueza Makintach fue suspendida e irá a juicio político

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.

Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS

Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS

Rating Cero

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 20 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 28 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 35 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 1 hora
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora