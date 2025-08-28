Crimen de Mariano Barbieri: condenaron a 19 años de prisión al único acusado

La Justicia determinó que Isaías José Suárez es "autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo". El ingeniero fue asesinado en agosto de 2023 en los Bosques de Palermo.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 11 condenó a 19 años de prisión al único acusado por el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado el 30 de agosto de 2023 en los Bosques de Palermo, por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo".

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

El veredicto se conoció este jueves, minutos después de las 13. Antes, durante sus últimas palabras, el acusado Isaías José Suárez había negado las acusaciones. "Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente", sostuvo.

La pena es inferior a la que había pedido el fiscal Nicolás Amelotti, quien argumentó que Suárez era consciente del daño que iba a provocar y debía ser condenado a prisión perpetua. "Frente a la resistencia, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima", señaló.

Por su parte, la defensa del acusado había pedido que fuera absuelto porque, a su entender, las pruebas presentadas y las imágenes de cámaras de seguridad no eran lo suficientemente nítidas. De todas maneras, en caso de que fuera declarado culpable, solicitaron que la condena fuera por homicidio simple.

Finalmente, los jueces del TOC 11 lo encontraron culpable del delito de homicidio en ocasión de robo y no criminis causae, es decir, el que se comete para ocultar un delito previo, pero tomaron en cuenta que Suárez es "reincidente". Tras la lectura de la sentencia, fue esposado y trasladado.

"Merecía la condena correspondiente", aseguró el hermano de la víctima, Fernando Barbieri, en declaraciones a la prensa. "Nunca tuvo un pedido de disculpas a nosotros. Quedó claro, en evidencia, que él fue primero a apuñalar y después a robar. Arrepentimiento de su parte no hubo en ningún momento", remarcó.

Cómo fue el crimen de Mariano Barbieri

Mariano Barbieri fue atacado la noche del 30 de agosto de 2023 mientras se encontraba dentro de la Plaza Sicilia, ubicada cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo. Isaías José Suárez lo abordó para robarle el celular y, como se resistió, lo apuñaló en el pecho.

El ingeniero, ya herido y desangrándose, logró cruzar la Avenida del Libertador y pedir ayuda en una heladería. Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que se desploma en el suelo. A pesar de la rápida intervención del SAME, falleció horas después en el Hospital Fernández. Suárez fue detenido cinco días después dentro del Barrio 31 de Retiro.