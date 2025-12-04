4 de diciembre de 2025 Inicio
Cristina Kirchner apeló las restricciones impuestas al régimen de visitas y el avance sobre propiedades de su familia

Las medidas habían sido impuestas por juez del Tribunal Oral Jorge Gorini y estaban relacionadas con la ejecución de propiedades en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La ex presidenta Cristina Kirchner apeló la decisión del juez del Tribunal Oral Jorge Gorini relacionada con la ejecución de propiedades en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad. También apelaron sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de la expresidenta también apeló la resolución que restringió el régimen de visitas al departamento de la calle San José 1111 donde la Cristina cumple arresto domiciliario.

Según estableció el juez que ejecuta la pena, las visitas no pueden superar las “dos horas que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión", de acuerdo al magistrado.

Esa medida se tomó después de una reunión con nueve economistas que fue considerada por el Tribunal como una "provocación política" y una falta de prudencia por parte de la expresidenta.

Los defensores de Cristina esperan que la Cámara Federal de Casación Penal revierta esa decisión y vuelva a flexibilizar el régimen. En la causa Vialidad se dispuso la ejecución de unas veinte propiedades para cubrir una suma cercana a los 685.000 millones de pesos.

En dos escritos presentados en estas horas, la familia Kirchner rechazó la decisión del Tribunal para avanzar sobre una veintena de propiedades como resultado del decomiso. Las propiedades ejecutadas a los condenados del caso pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.

