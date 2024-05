Escala la tensión con España: la respuesta del vocero del PSOE sobre si Pedro Sánchez se disculpará con Milei

En la misma pregunta, agregó: “¿Y por qué creen que está mal que Milei critique a Begoña Gómez si está siendo investigada por corrupción? Cuando han hecho lo mismo con (Isabel) Ayuso que no está siendo investigada”.

Ante los cuestionamientos, el vocero fue escueto. Solamente se limitó a responder un “de nada” al “gracias” que mencionó el periodista tras agradecer la concesión del uso de la palabra.

Luego de que se generara un silencio dentro de la sala y que López esperara la pregunta del siguiente periodista, Vito Quiles, quien había consultado por la situación de Milei, arremetió: “Usted cobra 13 mil euros de dinero público al año para responder a los medios acreditados”.

Nuevamente, sin responder, el portavoz realizó un breve intercambio de palabras con el periodista y pasó directamente a la siguiente pregunta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vitoquiles/status/1792897951997534310&partner=&hide_thread=false Le he preguntado al portavoz del PSOE si van a pedir perdón a @JMilei por todos los insultos del Gobierno hacía el.



Patxi López ha pedido respeto y después ha hecho esto. Increíble. pic.twitter.com/5JqRP6c4SS — Vito Quiles (@vitoquiles) May 21, 2024

Rodríguez Zapatero, contra Javier Milei: "Atacar a la mujer del presidente del país que te recibe no tiene precedentes"

El exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió este martes a la crisis diplomática desatada por el jefe de Estado Javier Milei con España y afirmó que “atacar a la mujer del presidente del país que te recibe no tiene precedentes”.

Para el miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) los dichos del Milei "ahondan en la falsedad" y son "diplomáticamente inaceptables". “Tiene que rectificarse, ya lo hizo con el Papa", sostuvo.

"Uno puede apoyar a una acción política, pero no vas a otro país con el que tienes que tener relación a criticar y calumniar al Gobierno, eso en mi larguísima trayectoria política desde luego que no lo recuerdo, no tiene precedente, en absoluto”, describió Zapatero en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Luego recordó cuando "he ido a Argentina a apoyar a cierto candidato, pero no me he dedicado, por respeto, a calumniar, a insultar a ninguna otra opción política, salvo lo que es la confrontación de las ideas”.

javier-milei-pedro-sanchez Javier Milei y Pedro Sánchez, enfrentados.

Incluso aseveró que en las palabras de Milei "se ahonda en la falsedad"."Los hechos son objetivos, la mujer del presidente español no tiene ninguna causa por tráfico de influencias, es más, tiene una denuncia que hoy ya se ha conocido que la policía judicial ha dicho que no hay ningún reproche de ilegalidad y se trasladó al juez”, detalló.

“El señor Milei habló de varias causas judiciales como si estuviera imputada y realmente es insólito. Uno siempre tiene a atender la buena fe de la desinformación y no de la mala intención. Imagino que habrá algún periodista que hoy le pregunte de donde saca eso, si considera que eso es un hecho cierto o un fake”, agregó.

Para luego sentenciar: “Atacar a la mujer del presidente, que no es una persona con responsabilidad pública, en el país que te recibe no tiene precedentes y evidentemente te puedo asegurar que ningún gobierno del mundo aceptaría esto”.

En otra parte de la entrevista Zapatero pidió por pedido de disculpas del mandatario argentino. “Tiene que rectificarse, ya lo hizo con el Papa". “La afirmación de que la mujer del presidente se refería como corrupta no se ha atrevido a hacerlo ningún líder de la oposición aquí en España”, concluyó.