13 de abril de 2026 Inicio
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En medio del escándalo, Manuel Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones, visitaron el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo.

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El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

Presidencia de la Nación

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, encabezaron este lunes una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.
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Este nuevo espacio, que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país, se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.

También estuvieron presentes durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

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