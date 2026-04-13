En medio del escándalo, Manuel Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones, visitaron el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo. Por + Seguir en







El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán. Presidencia de la Nación

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, encabezaron este lunes una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

Este nuevo espacio, que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país, se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.