En medio del escándalo por los audios, Javier Milei canceló el viaje a Las Vegas

El mandatario decidió no realizar su visita a la ciudad estadounidense reconocida por sus casinos, donde presenciaría un show de su expareja Fátima Flórez. Sin embargo, sí dirá presente en Los Angeles para mantener un encuentro con empresarios hoteleros.

El Presidente sólo irá a Los Ángeles.

El presidente Javier Milei decidió cancelar su visita a la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde tenía previsto asistir a un show de su expareja Fátima Flórez. La determinación se tomó en medio del escándalo desatado por los audios que revelan un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra al extitular Diego Spagnuolo y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandatario viajará el miércoles por la noche a Estados Unidos para formar parte de un encuentro en Los Angeles, organizado por el economista Michael Milken, al que asistirán empresarios del rubro hotelero. El objetivo del Gobierno es generar inversiones en el territorio argentino.

Dentro del itinerario de la gira estaba pautada la presencia de Milei en el show humorístico de Florez, que se llevará a cabo el viernes en la ciudad más importante del estado de Nevada. Pero debido al incremento del escándalo por la denuncia de coimas en ANDIS generó que el Gobierno cambiara los planes.

Con esta resolución, el jefe de Estado cumplirá con la agenda prevista para el jueves y parte del viernes. Luego, emprenderá la vuelta al país para llegar a Argentina el sábado, en las vísperas de la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires, que se celebrará el domingo.

Tras la censura del Gobierno, denunciaron a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia por abuso de autoridad contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llevó adelante un acto de censura a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, luego de la difusión de los audios que revelan presuntas coimas en ANDIS.

Embed - DENUNCIARON a PATRICIA BULLRICH por ABUSO de AUTORIDAD: HABLA GREGORIO DALBÓN, ABOGADO

