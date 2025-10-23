El mensaje de Cristina Kirchner a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

La expresidenta afirmó, en alusión al salvataje de Donald Trump, que la Argentina "es un país demasiado grande y digno para depender del humor de un presidente extranjero".

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales a tres días de las elecciones legislativas, en el que advirtió que la opción "es Milei y el ajuste permanente o la Argentina".