El mensaje de Cristina Kirchner a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

La expresidenta afirmó, en alusión al salvataje de Donald Trump, que la Argentina "es un país demasiado grande y digno para depender del humor de un presidente extranjero".

Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales a tres días de las elecciones legislativas, en el que advirtió que la opción "es Milei y el ajuste permanente o la Argentina".

Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.
Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 13 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 19 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 21 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 33 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 43 minutos