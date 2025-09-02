2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal Stornelli evalúa si abre investigación

Fuentes judiciales consultadas consideraron que los pedidos de allanamientos a periodistas y medios de comunicación son inviables y contrarios a principios constitucionales.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La Justicia impidió que los medios continúen publicando los audios de Karina Milei.

La Justicia impidió que los medios continúen publicando los audios de Karina Milei.

El juez federal Juián Ercolini corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que determine si corresponde abrir o no la investigación originada por la denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria de la presidencia Karina Milei.

Te puede interesar:

Alejandro Bercovich, sobre el escándalo de las coimas: "No hay fusibles posibles en este caso"

La denuncia fue interpuesta ayer por Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional, en la que además pidió entre otras medidas, el allanamiento de periodistas y medios de comunicación por la difusión de grabaciones efectuadas a la hermana del presidente.

Stornelli ahora debe decidir si impulsa la presentación de Bullrich que sostuvo que los hechos denunciados "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional", en referencia a la secretaria general de Presidencia, y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.

Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.

Entre las medidas, la ministra pidió insólitamente que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina y que se dispongan allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.

La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión y que constituye un acto de censura previa. Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.

El ministerio consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones. El juez Maraniello tiene numerosas denuncias en su contra tramitando ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y laboral y maltrato a empleados de su juzgado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El juez que censuró los audios de Karina Milei acumula 9 denuncias por acoso sexual y abuso de poder

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

play

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei tras la filtración

play

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios de Karina Milei

play

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujereado por las internas"

Rating Cero

Las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

El impactante look de Celeste Cid que no pasó desapercibido en redes sociales.

El deslumbrante look de Celeste Cid: un vestido de encaje floral off white

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Murió un actor de la saga "Crepúsculo" tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

últimas noticias

play

Nuevo escándalo en ANDIS: auditorías irregulares hechas por militantes y firmas falsificadas en Misiones

Hace 11 minutos
play

El Senado respaldó a los periodistas censurados por el Gobierno: "Extrema gravedad"

Hace 13 minutos
play

Envuelto en el escándalo por los audios, el Gobierno canceló el viaje de Milei a Las Vegas

Hace 53 minutos
El Gobierno, además, pidió allanamientos a los periodistas de C5N, Jorge Rial y Mauro Federico.

ADEPA rechazó la censura del Gobierno tras la prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei

Hace 56 minutos
Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

Hace 1 hora