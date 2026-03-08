8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

En medio del conflicto en Medio Oriente, Javier Milei y su comitiva visitaron la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

En el inicio de su agenda en Estados Unidos, el Presidente de la Nación realizó una visita al cementerio de Montefiore, acompañado por su hermana Karina y dirigentes cercanos.

Por
Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En el inicio de su agenda en Estados Unidos, el presidente de La Nación, Javier Milei, visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York junto a su comitiva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller, Pablo Quirno. La visita se enmarca en un gesto de respeto hacia una figura central del judaísmo ortodoxo, antes de continuar con reuniones políticas y económicas previstas en su estadía. La visita, además, se da en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad
Te puede interesar:

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Milei inició sus actividades con un gesto personal y espiritual visitando “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “rebe de Lubavitch”— en el cementerio de Montefiore, en Nueva York. El mandatario argentino acudió acompañado por parte de su gabinete, en un gesto de respeto hacia una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo, el movimiento jasídico Jabad, cuyo legado espiritual sigue convocando a líderes políticos y religiosos de todo el mundo.

Al Presidente lo acompañaron, además de Karina, el empresario Eduardo Elsztain y Gerardo Werthein, quien en las próximas horas sería oficializado como futuro embajador argentino en Estados Unidos. La presencia de ambos refuerza el perfil político y económico de la comitiva.

Milei y Trump1

No se trata de la primera ocasión en que Milei tiene este gesto espiritual: antes de las PASO de 2023 había viajado de manera exprés al mismo lugar, un sitio que cada año recibe a miles de visitantes, entre ellos dirigentes políticos y personalidades públicas, que buscan inspiración, guía espiritual o expresar gratitud. Luego, volvió a repetir la visita en otros viajes a Estados Unidos.

Menachem Mendel Schneerson, nacido en 1902 en Nikolaiev, Ucrania, se convirtió en una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo. Tras emigrar a Europa y luego a Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, asumió en 1950 el liderazgo del movimiento Jabad-Lubavitch, al que transformó en una red mundial con miles de centros comunitarios, escuelas y sinagogas. Su visión expansiva y su capacidad de liderazgo lo convirtieron en un referente espiritual y cultural para millones de personas. Desde su fallecimiento en 1994, su tumba en Nueva York, conocida como El Ohel, se ha consolidado como un lugar de peregrinación que atrae cada año a fieles judíos y a líderes internacionales en busca de inspiración y guía espiritual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.

Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

Pablo Quirno, Scott Bessent y Javier Milei en Florida.

Scott Bessent se reencontró con Javier Milei: aseguró que el salvataje "ha sido y sigue siendo un éxito rotundo"

La foto oficial de la cumbre Escudo de las Américas.

Escudo de las Américas: con la presencia de Milei, Trump anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles"

Javier Milei viajó nuevamente a los Estados Unidos. 

Milei llegó a EEUU para reunirse con Trump, participar del Escudo de las Américas e inaugurar la Argentina Week

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

La industria manufacturera cayó impulsada por la apertura comercial.

La industria no encuentra piso: alcanzó su séptima caída internanual consecutiva

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
play

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Tita Sama criticó a la corrupción tras haber sufrido el derrumbe de su edificio en Parque Patricios.

"La homeless más fachera del lugar": el discurso de una streamer que perdió su casa en el derrumbe de Parque Patricios

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddys (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Five Nights At Freddy's, la terrorífica película que llegó al streaming más famoso

Según medios franceses, Mbappé y Ester Expósito estuverin juntos en España y Francia

Aparecieron nuevas fotos del encuentro entre Kylian Mbappé y Ester Expósito: ¿romance confirmado?

últimas noticias

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Hace 13 minutos
Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Hace 14 minutos
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

Hace 40 minutos
Un tajante Donald Trump desafió al nuevo líder supremo de Irán. 

Donald Trump desafió al nuevo ayatolá: "No durará mucho tiempo sin la aprobación de EEUU"

Hace 50 minutos
Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Hace 1 hora