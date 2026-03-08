8 de marzo de 2026 Inicio
Según un informe de la UBA, la industria perdió 100.000 empleos desde que Javier Milei es presidente

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que durante los últimos dos años, las plantas operaron por debajo del 60%.

Un informe de equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó sobre el grave deterioro del empleo industrial en el país. El estudio contabilizó la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo en el sector desde noviembre de 2023. Esta cifra representa una desaparición promedio de 160 empleos por día en el ámbito productivo nacional.

La caída del empleo responde a una contracción directa de la actividad. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria registró una caída del 8,3%. En contraste, la economía general mostró un leve crecimiento del 1,3% en el mismo lapso, lo que evidencia una crisis específica en el entramado de las fábricas.

La capacidad instalada es otro indicador crítico del relevamiento. Durante los últimos dos años, las plantas operaron por debajo del 60%, lo que implica que más del 40% de la infraestructura fabril se encuentra ociosa. De los 24 sectores analizados, 22 sufrieron retrocesos en su valor agregado, con la metalurgia y el calzado entre los rubros más golpeados.

El peso de la industria en el Producto Bruto Interno (PBI) descendió del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025. Según los investigadores de la UBA, esta participación es comparable con la estructura económica previa a la Segunda Guerra Mundial. Además, el PBI industrial per cápita actual retrocedió a niveles de 1985, una pérdida de cuatro décadas en términos de producción por habitante.

La canasta exportadora del sector atraviesa un proceso de "simplificación". Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que poseen mayor valor agregado, hoy representan solo el 28% de las ventas externas fabriles. Esta cifra marca un retroceso frente al 35% alcanzado en 2011 y refleja una concentración creciente en alimentos y materias primas con escaso contenido tecnológico.

El informe destacó la vulnerabilidad de los fabricantes locales de bienes de capital. Mientras la producción nacional cayó casi un 25%, las importaciones de maquinaria crecieron un 77% entre 2023 y 2025. El Decreto 273/2025, que flexibilizó la compra de maquinaria agrícola usada en el exterior, multiplicó por ocho estas operaciones y afectó la competencia interna.

Finalmente, el estudio señaló un recorte del 40% en los recursos estatales destinados al fomento industrial en el Presupuesto 2026. Los incentivos vigentes se concentran ahora en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a la energía y la minería.

