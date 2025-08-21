21 de agosto de 2025 Inicio
En la previa de las elecciones, Caputo apuntó contra la oposición y aseguró: "La gente quiere que aceleremos"

El ministro de Economía acusó a "la vieja política" de querer "desestabilizar" al Gobierno, pero advirtió que no se va "a mover un ápice" del programa económico. "La gente no es tonta y esto se va a manifestar en las urnas", anticipó.

Caputo aseguró que el Gobierno lidera un cambio revolucionario.

Caputo aseguró que el Gobierno lidera un "cambio revolucionario".

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico del Gobierno frente a lo que calificó como "ataques" e intentos de "desestabilizar" por parte de la oposición y, en la previa de las elecciones legislativas, advirtió que "la gente quiere que aceleremos" y eso "se va a manifestar en las urnas".

Durante su participación de este jueves en el Council of the Americas, organizado en el Hotel Alvear, Caputo afirmó que "la Argentina está en un proceso de cambio revolucionario" y "esos cambios generan resistencias". "El Presidente nos había prevenido de esto: cuando mejor nos vaya económicamente, más ataques va a haber", señaló.

Un día después del revés parlamentario sufrido en Diputados, el ministro advirtió que "estas actitudes las vamos a seguir viendo" porque "la oposición se percibe más lejos del poder". "Son obstáculos de corto plazo que no cambian el mediano y largo plazo; lidiaremos con esto en el marco de las instituciones. No nos vamos a mover un ápice de lo que es nuestro programa económico", sostuvo.

"Creo que al final termina jugando a favor nuestro. La gente no es tonta, se da cuenta de que lo hacen con el único objetivo de desestabilizar", señaló. "Este cambio lo votó la gente. Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que desaceleremos o que frenemos, y eso es lo que nosotros vamos a hacer", anticipó.

Caputo destacó que lo que "hace dos años eran promesas de campaña" hoy son "resultados concretos". "Cuando uno hace el contraste de dónde estamos hoy versus lo que heredamos, la gente no es tonta. Y esto se va a manifestar en las urnas, donde va a haber una ratificación de este rumbo", pronosticó.

"Mientras el Congreso trataba de hacer una más de sus trapisondas, el Presidente estaba recibiendo a dos de las mineras más importantes del mundo, que anunciaban inversiones por 27 mil millones de dólares. Argentina nunca generó la confianza para venir a hacer inversiones de este tipo", concluyó.

