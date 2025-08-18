Carlos Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real" El abogado y analista financiero sostuvo que el Gobierno aumentó el stock de deuda y que "dibujan todos los números". Además señaló que la oposición debería tener como eje de campaña "la mentira del plan económico" del Presidente. Por







Carlos Maslatón, en Minuto Uno.

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón criticó con dureza el plan económico del gobierno de Javier Milei, advirtió que el país se está fundiendo y que luego de las elecciones legislativas de octubre va a quedar evidenciado el desastre que representan las medidas de Luis Caputo.

"Esto es un desastre. Esto se llama bicicleta financiera y esta en particular es gravísima porque es la más rentable de todas. Estos casi dos años son de una rentabilidad extrema, de un 120-130% en dólares que se ha podido ganar siguiendo lo que hace el Gobierno", analizó el diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

En ese sentido, comentó que "la contracara de esto es que el Estado tiene cada vez más stock de deuda". "Javier Milei y Luis Caputo mienten diciendo que han bajado la deuda, solamente la ha subido. Dibujan todos los números, sólo tienen déficit", destacó.

Sin embargo, aseguró que "esto después de las elecciones salta". "Está todo parado, el país se está fundiendo. Por darle un premio a la city financiera, por permitir la bicicleta financiera, están reventando la economía real", apuntó.

En ese punto, cuestionó a la oposición política que "está dedicada a ver las pequeñas injusticias de la motosierra". "Eso vale mucho y eso no debe pasar en un país, pero no veo a nadie que esté objetando el modelo económico de fondo. Kicillof lo hace. Pero esto tiene que ser el eje de la campaña, tenés que desenmascarar la mentira que es el plan económico de Milei", agregó.