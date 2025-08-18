19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Carlos Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real"

El abogado y analista financiero sostuvo que el Gobierno aumentó el stock de deuda y que "dibujan todos los números". Además señaló que la oposición debería tener como eje de campaña "la mentira del plan económico" del Presidente.

Por

Carlos Maslatón, en Minuto Uno. 

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón criticó con dureza el plan económico del gobierno de Javier Milei, advirtió que el país se está fundiendo y que luego de las elecciones legislativas de octubre va a quedar evidenciado el desastre que representan las medidas de Luis Caputo.

Te puede interesar:

Bercovich: "Caputo está tan desesperado que improvisa a cada paso"

"Esto es un desastre. Esto se llama bicicleta financiera y esta en particular es gravísima porque es la más rentable de todas. Estos casi dos años son de una rentabilidad extrema, de un 120-130% en dólares que se ha podido ganar siguiendo lo que hace el Gobierno", analizó el diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

En ese sentido, comentó que "la contracara de esto es que el Estado tiene cada vez más stock de deuda". "Javier Milei y Luis Caputo mienten diciendo que han bajado la deuda, solamente la ha subido. Dibujan todos los números, sólo tienen déficit", destacó.

Sin embargo, aseguró que "esto después de las elecciones salta". "Está todo parado, el país se está fundiendo. Por darle un premio a la city financiera, por permitir la bicicleta financiera, están reventando la economía real", apuntó.

En ese punto, cuestionó a la oposición política que "está dedicada a ver las pequeñas injusticias de la motosierra". "Eso vale mucho y eso no debe pasar en un país, pero no veo a nadie que esté objetando el modelo económico de fondo. Kicillof lo hace. Pero esto tiene que ser el eje de la campaña, tenés que desenmascarar la mentira que es el plan económico de Milei", agregó.

Respecto al escándalo de la estafa $LIBRA, el abogado aseguró que tiene su base en "la locura de Milei y de Karina que durante años se dedicaron a recomendar, a título oneroso, distintos esquemas piramidales y ponzi, fraudes criptográficos"

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Jorge Taiana: "Javier Milei es un mentiroso y odia la democracia"

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT.
play

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT

Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Javier Milei en la provincia

Kicillof enviará un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Milei en la provincia

play

Ciclogénesis: Milei suspendió su visita a Junín por la tormenta anunciada para el martes

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Rating Cero

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

últimas noticias

play

Bercovich: "Caputo está tan desesperado que improvisa a cada paso"

Hace 35 minutos
Gastón Zárate fue señalado en 2007 como responsable del asesinato de Nora Dalmasso. 

Detuvieron al "perejil" del caso Dalmasso por un brutal homicidio tras un partido de fútbol: "Es un violento"

Hace 1 hora
Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Hace 1 hora
play

Maslatón: "Milei y Caputo permiten la bicicleta financiera y están reventando la economía real"

Hace 1 hora
play

Jorge Taiana: "Javier Milei es un mentiroso y odia la democracia"

Hace 2 horas