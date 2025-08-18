El Gobierno anunció que en julio el superávit primario en el sector público se incrementó un 41%

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que en el séptimo mes del año se registraron $1.749.386 millones. También confirmó que hubo "un déficit financiero de $168.515 millones".

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que en julio el superávit primario aumentó un 41% interanual en términos reales y alcanzó los $1.749.386 millones. Además, se registró un déficit financiero de $168.515 millones.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

En su cuenta de la red social X, Caputo comparó interanualmente los índices de superávit primario en julio en el sector público nacional. "El superávit primario se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, con ingresos totales que crecieron 2,8% i.a. y gastos primarios que se redujeron 1,3% i.a" , expresó.

"Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses" , agregó en esta línea.

En tanto, remarcó los resultados de pagos de intereses netos en el séptimo mes del año: "De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones , lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en el mes de julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional".

"En los primeros siete meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB. El resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación", destacó Caputo.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda volvió a subrayar el vínculo entre el equilibrio fiscal y diferentes medidas: "La consolidación del equilibrio fiscal ha permitido la implementación de distintas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario. Entre estas pueden mencionarse, la expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024 (en julio de 2024 se habían recaudado $698.351 millones, 0,12% del PIB)".

"La eliminación de derechos de exportación para economías regionales y la baja transitoria para exportadores que cumplan con el plazo establecido para la liquidación de divisas, conforme lo estipulado por el Decreto 38/2025", agregó.

También destacó la "derogación a partir de marzo de 2025 de la suspensión de los certificados de exclusión, lo que incidió negativamente en la recaudación de las percepciones aduaneras en IVA y Ganancias y la reducción de aranceles de importación e impuestos internos para distintos productos tecnológicos y electrónicos desde el 20 de mayo".