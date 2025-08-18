Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes El Ministerio de Economía adjudicó casi la totalidad de las ofertas recibidas en la licitación de este lunes, generando un desplome momentáneo de las tasas de caución a 1 día al 2,1%, tras picos de 65% en la apertura de la jornada. Por







Tras la licitación de este lunes, destinada a absorber pesos del mercado, el Ministerio de Economía adjudicó $3,788 billones sobre ofertas por $3,799 billones. La operación provocó una fuerte caída en las tasas de caución a un día, que se hundieron al 2,1% luego de tocar picos de hasta 65% al inicio de la jornada.

El desplome se explica por la liquidación de la licitación, prevista para el martes, que dejó a los bancos con $3,8 billones líquidos antes de la integración.

Ese excedente fue volcados a la caución a un día, arrastrando las tasas a la baja, según explicaron fuentes del mercado. Sin embargo se espera que el martes los tipos de interés vuelvan a niveles cercanos al 45%, próximos al promedio del día, cuando debutó la ventana de liquidez del Banco Central, que abrió en torno al 65% y tuvo escaso movimiento debido al sobrante de fondos.

El resultado de la licitación anterior, con un rollover de apenas 61%, motivó ajustes en los encajes y la exigencia de niveles diarios, lo que explica en parte la volatilidad observada.

Desde Aurum Valores destacaron que la incertidumbre generada por la política de encajes y la poca previsibilidad para las estrategias de fondeo contribuyó a que el exceso de liquidez hacia el cierre derrumbara los tipos de interés y afectara también a la rueda bursátil.

Los analistas coinciden en que la combinación de bajo rollover previo, integración pendiente de fondos y nuevas reglas de medición diaria de encajes derivó en una jornada de fuerte inestabilidad en el mercado de pesos, aunque estiman que la situación tenderá a normalizarse en los próximos días.