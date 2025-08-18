Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Tras la licitación de este lunes, destinada a absorber pesos del mercado, el Ministerio de Economía adjudicó $3,788 billones sobre ofertas por $3,799 billones. La operación provocó una fuerte caída en las tasas de caución a un día, que se hundieron al 2,1% luego de tocar picos de hasta 65% al inicio de la jornada.
El desplome se explica por la liquidación de la licitación, prevista para el martes, que dejó a los bancos con $3,8 billones líquidos antes de la integración.
Ese excedente fue volcados a la caución a un día, arrastrando las tasas a la baja, según explicaron fuentes del mercado. Sin embargo se espera que el martes los tipos de interés vuelvan a niveles cercanos al 45%, próximos al promedio del día, cuando debutó la ventana de liquidez del Banco Central, que abrió en torno al 65% y tuvo escaso movimiento debido al sobrante de fondos.
El resultado de la licitación anterior, con un rollover de apenas 61%, motivó ajustes en los encajes y la exigencia de niveles diarios, lo que explica en parte la volatilidad observada.
Desde Aurum Valores destacaron que la incertidumbre generada por la política de encajes y la poca previsibilidad para las estrategias de fondeo contribuyó a que el exceso de liquidez hacia el cierre derrumbara los tipos de interés y afectara también a la rueda bursátil.
Los analistas coinciden en que la combinación de bajo rollover previo, integración pendiente de fondos y nuevas reglas de medición diaria de encajes derivó en una jornada de fuerte inestabilidad en el mercado de pesos, aunque estiman que la situación tenderá a normalizarse en los próximos días.