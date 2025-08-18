18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

El Ministerio de Economía adjudicó casi la totalidad de las ofertas recibidas en la licitación de este lunes, generando un desplome momentáneo de las tasas de caución a 1 día al 2,1%, tras picos de 65% en la apertura de la jornada.

Por
Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Tras la licitación de este lunes, destinada a absorber pesos del mercado, el Ministerio de Economía adjudicó $3,788 billones sobre ofertas por $3,799 billones. La operación provocó una fuerte caída en las tasas de caución a un día, que se hundieron al 2,1% luego de tocar picos de hasta 65% al inicio de la jornada.

La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”,
Te puede interesar:

Economía logró renovar casi $3.8 billones y profundiza el plan para "sacar pesos de la calle"

El desplome se explica por la liquidación de la licitación, prevista para el martes, que dejó a los bancos con $3,8 billones líquidos antes de la integración.

Ese excedente fue volcados a la caución a un día, arrastrando las tasas a la baja, según explicaron fuentes del mercado. Sin embargo se espera que el martes los tipos de interés vuelvan a niveles cercanos al 45%, próximos al promedio del día, cuando debutó la ventana de liquidez del Banco Central, que abrió en torno al 65% y tuvo escaso movimiento debido al sobrante de fondos.

El resultado de la licitación anterior, con un rollover de apenas 61%, motivó ajustes en los encajes y la exigencia de niveles diarios, lo que explica en parte la volatilidad observada.

Desde Aurum Valores destacaron que la incertidumbre generada por la política de encajes y la poca previsibilidad para las estrategias de fondeo contribuyó a que el exceso de liquidez hacia el cierre derrumbara los tipos de interés y afectara también a la rueda bursátil.

Los analistas coinciden en que la combinación de bajo rollover previo, integración pendiente de fondos y nuevas reglas de medición diaria de encajes derivó en una jornada de fuerte inestabilidad en el mercado de pesos, aunque estiman que la situación tenderá a normalizarse en los próximos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno dio a conocer los datos de cuentas públicas de julio.

En julio el superávit primario en el sector público se incrementó más del 40%

Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.

Inflación de agosto: el salto del dólar de julio ya pegó en las góndolas y los alimentos suben 3,1%

play

Preocupación en el mercado por las nuevas medidas del BCRA y la baja licitación de deuda

El ministro de Economía estuvo junto al titular del BCRA, Santiago Bausili.

Luis Caputo, tras la volatilidad de tasas: "No vamos a permitir que ningún peso vaya al mercado"

La preocupación del mercado por el apretón monetario afectó a los activos argentinos.

Día rojo para los activos argentinos: los ADRs cayeron hasta 9,6% y el Merval bajó 4%

El BCRA convocó a los bancos a una reunión técnica para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado.

Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

Rating Cero

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

últimas noticias

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Hace 7 minutos
Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 22 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 33 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 41 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 41 minutos