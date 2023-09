Elon Musk sorprendió al hablar nuevamente sobre Milei y la Argentina

De esta manera, volvió a hacer alusión a la política argentina, debido a que el 9 de septiembre había mostrado su apoyo hacia Milei con una publicación en la que expresó "would be quite a change" (sería un gran cambio). Sin embargo, luego borró su comentario, en el que además había sido en respuesta a un posteo de Carlson.

En la conversación con el periodista, el candidato por La Libertad Avanza volvió a criticar al papa Francisco, negó nuevamente el calentamiento global y el cambio climático. También aconsejó a Trump: "Que continúe con su lucha en contra del socialismo porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, los estatistas y que la generación de riqueza proviene del sector privado".