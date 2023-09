Elon Musk borró el mensaje donde le demostraba su apoyo a Javier Milei

Allí, el magnate colocó la frase "Would be quite a change" (Seria un gran cambio). Rápidamente, Milei aprovechó la oportunidad y expresó en una frase: “Ambos son bienvenidos a la Argentina el año que viene si tenemos éxito”. Al rato, pudo apreciarse que Musk borró definitivamente el mensaje.

milei tuit elon musk

Jair Bolsonaro apoyó a Javier Milei antes de las elecciones

A tres días de las PASO, el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, compartió un video en sus redes sociales en el que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le expresa su apoyo de cara al domingo.

"Muchas gracias presidente Jair Bolsonaro por su mensaje. Luchemos por una Latinoamérica libre. Viva la libertad carajo", escribió el economista libertario en su Twitter en una publicación donde compartió el video del militar retirado.

"Hola preciado Javier Milei. Aquí Jair Bolsonaro. Tenemos muchas cosas en común. Para empezar, nosotros queremos el bien de nuestros países. Nosotros defendemos a las familias, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa, y queremos ser grandes a la altura de nuestro territorio y nuestra población", expresó el exmandatario brasilero en su mensaje.

"En este momento yo le deseo mucha suerte ahí en Argentina y si dios quiere iré a visitarlo a la brevedad. Un abrazo nuevamente. Felicidades a todos los hermanos argentinos", agregó Bolsonaro en el video.