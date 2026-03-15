15 de marzo de 2026 Inicio
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Elecciones en el PJ Bonaerense: 17 distritos definen sus autoridades antes de elegir a su nuevo presidente del partido

Los comicios partidarios de este domingo buscan cerrar la reorganización del peronismo provincial. Aunque la conducción se encamina a una lista de unidad, habrá disputas en varios municipios.

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Elecciones en el PJ Bonaerense: 17 distritos definen sus autoridades antes del desembarco de Axel Kicillof a la presidencia

Elecciones en el PJ Bonaerense: 17 distritos definen sus autoridades antes del desembarco de Axel Kicillof a la presidencia

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El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebrará este domingo elecciones internas en 17 municipios, un proceso que servirá para terminar de acomodar el tablero partidario, que ubica al gobernador Axel Kicillof como el próximo conductor del espacio en el principal distrito del país.

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La renovación de autoridades llega luego de un acuerdo que permitió conformar una lista de unidad en la cúpula partidaria. De esta manera, Kicillof reemplazaría al actual titular del PJ bonaerense, el diputado nacional Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso del partido. Sin embargo, en varios distritos no se logró consenso y las diferencias se resolverán en las urnas.

Las internas se realizarán en municipios como Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, General Pueyrredón, Junín, Zárate y Coronel Suárez, entre otros. En total, son 17 distritos donde distintas listas competirán por la conducción local del partido.

Cerca del gobernador indicaron que la asunción formal podría concretarse una vez finalizado el proceso interno, posiblemente en una reunión del Consejo partidario en La Plata. Mientras tanto, Kicillof ya empezó a delinear el rumbo que pretende imprimirle al PJ provincial, con el objetivo de ampliar la base de afiliados y sostener una mirada “federal” dentro de la provincia que contemple la diversidad política y productiva de los 135 distritos.

El esquema de conducción que acompañará al mandatario incluirá a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes, mientras que la secretaría general quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En paralelo, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

En paralelo a la reorganización interna, Kicillof avanza también en su proyección política con el armado del Movimiento Derecho al Futuro, un espacio desde el que busca ampliar su construcción política y sumar apoyos más allá de la provincia de Buenos Aires. Las elecciones de este domingo, en ese marco, funcionan como el último paso antes de su llegada formal a la conducción del PJ bonaerense.

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